TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Robertas Duchnevičius kandidato į kultūros ministrus prisistatymą vadina dugnu, bet tiki premjere

2025-09-24 17:49 / šaltinis: BNS
2025-09-24 17:49

Vilniaus rajono meras socialdemokratas Robertas Duchnevičius teigia, kad „Nemuno aušros“ į kultūros ministrus pateikto Ignoto Adomavičiaus prisistatymas Prezidentūroje „yra dugnas“.

Robertas Duchnevičius (Teodoras Biliūnas/BNS)

Vilniaus rajono meras socialdemokratas Robertas Duchnevičius teigia, kad „Nemuno aušros“ į kultūros ministrus pateikto Ignoto Adomavičiaus prisistatymas Prezidentūroje „yra dugnas“.

3

Nepaisant to, politikas išreiškė tikėjimą, kad paskirtoji premjerė Inga Ruginienė suvaldys „betvarkę“.

„Kultūra – mūsų gyvenimo, požiūrio, valstybingumo pamatas. Galime nesutarti dėl vienų ar kitų vertybinių nuostatų, tačiau dialogo pagalba kartu kuriame stiprią valstybę. Šiandien dienos „Nemuno aušros“ kandidato į ministrus performansas yra dugnas“, – savo socialinio tinklo „Facebook“ puslapyje trečiadienį paskelbė R. Duchnevičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mūsų premjerė priversta veikti ypatingai sudėtingomis sąlygomis. Kryptingai dirbanti opozicija pastiprinama koalicijos partnerių š... malimu. Kitaip po pastarojo laikotarpio to nepavadinsi“, – pridūrė Vilniaus rajono meras.

Jis teigė žinantis I. Ruginienę padarysiant viską, kad „šita betvarkė būtų suvaldyta, bet tai nepateisina „Nemuno aušros“ veiksmų“.

Su kultūros bendruomene trečiadienį susitikusi I. Ruginienė sakė kultūrininkams pasiūliusi kompromisą konsultuotis formuojant ministerijos komandą.

BNS skelbė, kad ketvirtadienį rengiamas kultūros bendruomenės atstovų protestas prieš valdančiosios „Nemuno aušros“ pasiūlytą kandidatą į kultūros ministrus. Ši ministerija „aušriečiams“ atiteko iškeitus Energetikos ministeriją.

Kultūrininkai taip pat yra inicijavę peticiją, prašančią neskirti bet kurio „Nemuno aušros“ nario ministru. Ją pasirašė apie 40 tūkst. žmonių.

Pats I. Adomavičius sako abejojantis prieš jį nukreiptos peticijos palaikymo mastu. Politikas tvirtina palaikymo sulaukęs iš savo draugų menininkų.

Naujos kritikos bangos I. Adomavičius sulaukė po spaudos konferencijos, trečiadienį vykusios po jo ir G. Nausėdos nuotolinio susitikimo.

TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
