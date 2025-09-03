VTEK netirs nepradės tyrimo dėl Duchnevičiaus

Anot komisijos, pareiškėjai jai nurodė žiniasklaidos priemonėse pateiktą informaciją, kad LSDP nuo 2021 metų pabaigos sudarė paslaugų teikimo sutarčių už maždaug 150 tūkst. eurų su įmone „Eurovaldymas“, kurios savininkė ir vadovė yra R. Duchnevičiaus sutuoktinė.
Esą R. Duchnevičius galbūt galėjo asmeniškai dalyvauti rengiant viešųjų pirkimų sąlygas, daryti poveikį pirkimo procedūroms ir jų rezultatams, galbūt nenusišalindamas nuo aptariamų klausimų ir pan.
Vis tik susipažinusi su gauta medžiaga komisija nenustatė faktinių duomenų, patvirtinančių, jog R. Duchnevičius, šiai partijai organizuojant viešuosius pirkimus bei perkant paslaugas iš jo sutuoktinės įmonės, dalyvavo svarstant minėtus klausimus ir priimant sprendimus.
Rugpjūčio pradžioje portalas „15min“ skelbė, kad LSDP viešuosius pirkimus buhalterinės apskaitos paslaugoms pastaruosius penkerius metus laimi R. Duchnevičiaus sutuoktinės Jolantos Šimanskos valdoma įmonė „Eurovaldymas“.
Remiantis viešųjų pirkimų dokumentuose pateikta informacija, J. Šimanska teikia paslaugas partijai nuo 2021 metų, už kurias per visą šį laikotarpį iš partijos gavo beveik 150 tūkst. eurų.
Portalo žiniomis, viešųjų pirkimų specifikacijas galėjo parengti pats R. Duchevičius.
Tiesa, tiek politikas, tiek J. Šimanska, tiek politikas tokią informaciją neigė.
