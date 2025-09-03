Kalendorius
Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

VTEK netirs nepradės tyrimo dėl Duchnevičiaus

2025-09-03 15:48 / šaltinis: ELTA
2025-09-03 15:48

Trečiadienį posėdžiavusi Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė nepradėti tyrimo dėl Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininko pavaduotojo Roberto Duchnevičiaus galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto po  to, kai viešojoje erdvėje pasirodė informacija apie partijai teikiamas politiko sutuoktinės įmonės paslaugas.

Robertas Duchnevičius (Lukas Balandis/BNS)

Trečiadienį posėdžiavusi Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė nepradėti tyrimo dėl Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininko pavaduotojo Roberto Duchnevičiaus galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto po  to, kai viešojoje erdvėje pasirodė informacija apie partijai teikiamas politiko sutuoktinės įmonės paslaugas.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot komisijos, pareiškėjai jai nurodė žiniasklaidos priemonėse pateiktą informaciją, kad LSDP nuo 2021 metų pabaigos sudarė paslaugų teikimo sutarčių už maždaug 150 tūkst. eurų su įmone „Eurovaldymas“, kurios savininkė ir vadovė yra R. Duchnevičiaus sutuoktinė. 

Esą R. Duchnevičius galbūt galėjo asmeniškai dalyvauti rengiant viešųjų pirkimų sąlygas, daryti poveikį pirkimo procedūroms ir jų rezultatams, galbūt nenusišalindamas nuo aptariamų klausimų ir pan.

Vis tik susipažinusi su gauta medžiaga komisija nenustatė faktinių duomenų, patvirtinančių, jog R. Duchnevičius, šiai partijai organizuojant viešuosius pirkimus bei perkant paslaugas iš jo sutuoktinės įmonės, dalyvavo svarstant minėtus klausimus ir priimant sprendimus.  

Rugpjūčio pradžioje portalas  „15min“ skelbė, kad  LSDP viešuosius pirkimus buhalterinės apskaitos paslaugoms pastaruosius penkerius metus laimi R. Duchnevičiaus sutuoktinės Jolantos Šimanskos valdoma įmonė „Eurovaldymas“.

Remiantis viešųjų pirkimų dokumentuose pateikta informacija, J. Šimanska teikia paslaugas partijai nuo 2021 metų, už kurias per visą šį laikotarpį iš partijos gavo beveik 150 tūkst. eurų.

Portalo žiniomis, viešųjų pirkimų specifikacijas galėjo parengti pats R. Duchevičius.

Tiesa, tiek politikas, tiek J. Šimanska, tiek politikas tokią informaciją neigė.

