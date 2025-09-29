Žiniasklaida: „Pigu“ uždaro fizinę parduotuvę CUP prekybos centre

Kaip sako „Pigu.lt“ vadovas ir įkūrėjas Dainius Liulys, nuspręsta pasilikti tik parduotuvę, esančią adresu Laisvės pr. 75, kuri, jo teigimu, yra daug populiaresnė.
Pasak bendrovės vadovo, Vilniaus centre, netoli Baltojo tilto veikęs punktas bus prijungtas prie Laisvės prospekte esančios parduotuvės nuo spalio 27 d. – visas asortimentas bus perkeltas, darbuotojai tęs darbą pagrindinėje lokacijoje.
„Pigu.lt“ skaičiuoja, kad miestuose, kur veikia bendrovės parduotuvės ar atsiėmimo punktai, ten iki 50 proc. visų užsakymų klientai atsiima patys.
Registrų centro duomenimis, „Pigu“ paskutiniu metu dirbo nuostolingai – 2022-2023 metais finansinėje ataskaitoje užfiksuotas 27,6 mln. eurų nuostolis. 2021-2022 m. – beveik 20 mln. eurų nuostolis, o naujesnių duomenų bendrovė kol kas dar nepateikusi.
