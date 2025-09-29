Kalendorius
Rugsėjo 29 d., pirmadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Žiniasklaida: „Pigu“ uždaro fizinę parduotuvę CUP prekybos centre

2025-09-29 09:49 / šaltinis: ELTA
2025-09-29 09:49

Baltijos šalyse veikianti elektroninės prekybos bendrovė „Pigu“, kuri turi 7 klientų aptarnavimo ir prekių atsiėmimo punktus, Vilniuje tokį pasiliks tik vieną, praneša „Verslo žinios“. Kaip skelbia portalas, įmonė uždaro fizinę parduotuvę CUP prekybos centre.

Vilniaus Centrinė universalinė parduotuvė (VCUP). Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Baltijos šalyse veikianti elektroninės prekybos bendrovė „Pigu“, kuri turi 7 klientų aptarnavimo ir prekių atsiėmimo punktus, Vilniuje tokį pasiliks tik vieną, praneša „Verslo žinios“. Kaip skelbia portalas, įmonė uždaro fizinę parduotuvę CUP prekybos centre.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Kaip sako „Pigu.lt“ vadovas ir įkūrėjas Dainius Liulys, nuspręsta pasilikti tik parduotuvę, esančią adresu Laisvės pr. 75, kuri, jo teigimu, yra daug populiaresnė.

REKLAMA

Pasak bendrovės vadovo, Vilniaus centre, netoli Baltojo tilto veikęs punktas bus prijungtas prie Laisvės prospekte esančios parduotuvės nuo spalio 27 d. – visas asortimentas bus perkeltas, darbuotojai tęs darbą pagrindinėje lokacijoje.

„Pigu.lt“ skaičiuoja, kad miestuose, kur veikia bendrovės parduotuvės ar atsiėmimo punktai, ten iki 50 proc. visų užsakymų klientai atsiima patys.

Registrų centro duomenimis, „Pigu“ paskutiniu metu dirbo nuostolingai – 2022-2023 metais finansinėje ataskaitoje užfiksuotas 27,6 mln. eurų nuostolis. 2021-2022 m. – beveik 20 mln. eurų nuostolis, o naujesnių duomenų bendrovė kol kas dar nepateikusi.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų