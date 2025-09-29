Kainos Europos gamtinių dujų rinkoje tebėra stabilios

Pasak portalo, kainos žemuose lygiuose laikosi dėl sėkmingo dujų saugyklų pildymo, dėl kurio mažėja susirūpinimas dėl žiemos sezono.
Europos Sąjungos (ES) saugyklos yra užpildytos vidutiniškai 82,3 proc., vien Vokietijos – 76,6 proc., o Prancūzijos ir Italijos – daugiau nei 90 procentų.
Dėl mažesnių vėsinimo poreikių Azijoje sumažėjus suskystintų gamtinių dujų (SGD) paklausai, padidėjo Europai prieinamų dujų pasiūla, o tai taip pat prisidėjo prie kainų smukimo.
Tačiau tarp NATO ir Rusijos tvyranti įtampa tebekelia tiekimo sutrikimų riziką, o tai varžo kainų mažėjimą.
Tuo metu rinkose prognozuojama, kad pasauliniai SGD skystinimo pajėgumai iki 2030 metų padidės 60 proc., iš kurių pusė bus Jungtinėse Valstijose, o tai kelia susirūpinimą dėl pasiūlos pertekliaus.
Prekiautojai mano, kad paklausa augs lėčiau už pasiūlą, o tai darys spaudimą kainoms mažėti ir Azijoje, ir Europoje.
