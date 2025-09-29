Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Kainos Europos gamtinių dujų rinkoje tebėra stabilios

2025-09-29 15:31 / šaltinis: BNS
2025-09-29 15:31

Gamtinių dujų ateities sandorių kainos Europoje svyruoja maždaug 31–33 eurų už megavatvalandę intervale ir yra daugiau nei 40 proc. mažesnės už vasarį pasiektą aukščiausią per dvejus metus 58 eurų lygį, o kainų svyravimai grįžo į prieš 2022 metais kilusią krizę buvusius lygius, rašo portalas „Trading Economics“. 

SGD terminalas (nuotr. Algirdo Kubaičio)

Gamtinių dujų ateities sandorių kainos Europoje svyruoja maždaug 31–33 eurų už megavatvalandę intervale ir yra daugiau nei 40 proc. mažesnės už vasarį pasiektą aukščiausią per dvejus metus 58 eurų lygį, o kainų svyravimai grįžo į prieš 2022 metais kilusią krizę buvusius lygius, rašo portalas „Trading Economics". 

0

Pasak portalo, kainos žemuose lygiuose laikosi dėl sėkmingo dujų saugyklų pildymo, dėl kurio mažėja susirūpinimas dėl žiemos sezono.

Europos Sąjungos (ES) saugyklos yra užpildytos vidutiniškai 82,3 proc., vien Vokietijos – 76,6 proc., o Prancūzijos ir Italijos – daugiau nei 90 procentų. 

Dėl mažesnių vėsinimo poreikių Azijoje sumažėjus suskystintų gamtinių dujų (SGD) paklausai, padidėjo Europai prieinamų dujų pasiūla, o tai taip pat prisidėjo prie kainų smukimo.

Tačiau tarp NATO ir Rusijos tvyranti įtampa tebekelia tiekimo sutrikimų riziką, o tai varžo kainų mažėjimą. 

Tuo metu rinkose prognozuojama, kad pasauliniai SGD skystinimo pajėgumai iki 2030 metų padidės 60 proc., iš kurių pusė bus Jungtinėse Valstijose, o tai kelia susirūpinimą dėl pasiūlos pertekliaus.

Prekiautojai mano, kad paklausa augs lėčiau už pasiūlą, o tai darys spaudimą kainoms mažėti ir Azijoje, ir Europoje.

