Kalendorius
Spalio 1 d., trečiadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Lietuvos pramonės lūkesčių indeksas rugsėjį krito į pusmečio žemumas – iki 46,7 punkto

2025-10-01 15:03 / šaltinis: BNS
2025-10-01 15:03

Lietuvos pramonės lūkesčių indeksas po pakilimo rugpjūtį praėjusį mėnesį smuko iki pusmečio žemumų – 46,7 punkto, trečiadienį pranešė jį skaičiuojanti Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK).

Pramonė (tv3.lt koliažas)

Lietuvos pramonės lūkesčių indeksas po pakilimo rugpjūtį praėjusį mėnesį smuko iki pusmečio žemumų – 46,7 punkto, trečiadienį pranešė jį skaičiuojanti Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK).

REKLAMA
0

„Tai reiškia, kad daugiau įmonių šiandien prognozuoja gamybos mažėjimą nei tikisi augimo“, – pranešime sakė LPK  prezidentas Vidmantas Janulevičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jo, ypač prasti yra chemijos, nemetalo mineralinių produktų, plastiko ir gumos gamybos įmonių, maisto pramonės lūkesčiai. Tuo metu aukštesnius nei 50 punktų lūkesčius fiksuoja tik baldų, elektronikos ir siuvimo įmonės, „tačiau bendro vaizdo jos nepakeičia“.

REKLAMA
REKLAMA

„Šiuo metu ekonomikos augimą labiau palaiko paslaugų sektorius, tačiau tai negali pakeisti pramonės vaidmens užtikrinant eksporto plėtrą ir darbo vietas regionuose. Prekybos karai, nauji muitai ir tebesitęsiantis karas Ukrainoje tradicinės pramonės plėtros neskatina, tačiau jie atveria nišas gynybos pramonei – šį potencialą Lietuva turėtų aktyviau išnaudoti“, – aiškino V. Janulevičius.

REKLAMA

Anot jo, Lietuvos pramonės konkurencingumą smukdo ir nepalanki mokestinė aplinka.

Indeksas rodo, kad kas penkta pramonės įmonė artimiausiu metu prognozuoja mažesnes produkcijos apimtis, o didesnes – apie trečdalis. Ypač suprastėjo chemijos pramonės lūkesčiai – rugsėjį maždaug pusė šių įmonių manė, jog jų gamyba mažės, kai metų pradžioje taip manė tik viena iš 20 bendrovių.

REKLAMA
REKLAMA

Kad produkcijos gamyba mažės, taip pat mano 45 proc. nemetalo mineralinių produktų gamybos įmonių, tačiau tiek pat jų tikisi augimo. Smukimo laukia apie 35 proc. gumos ir plastiko gaminių įmonių.

LPK teigimu, vis daugiau pramonininkų mato nepakankamą produkcijos paklausą, o manančių, jog paklausa per didelė, nėra iš viso. Vis tik nuo metų pradžios beveik nekito įmonių užsakymų skaičiai.

Tuo metu 84 proc. šalies pramonės įmonių mano, kad turi pakankamai produkcijos atsargų, o 13 proc. – kad artimiausiu metu sumažės darbuotojų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų