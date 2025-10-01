Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Intrum“ grupės įmonės atleidžia beveik 60 specialistų

2025-10-01 14:53 / šaltinis: BNS
2025-10-01 14:53

Tarptautinė kreditų valdymo grupė „Intrum“ Lietuvoje atleidžia beveik 60 darbuotojų.   

Pinigai (nuotr. Elta)

Tarptautinė kreditų valdymo grupė „Intrum" Lietuvoje atleidžia beveik 60 darbuotojų.   

0

Skolų išieškojimo ir kredito biurų paslaugas teikiantis Suomijos „Intrum Oy“ filialas Vilniuje gruodį atleis visus 23 darbuotojus, o  Švedijos „Intrum Holding“ duomenų apdorojimo ir interneto serverių paslaugų įmonė „Intrum Global Business Services“ – 33 komandos narius.

Apie tai įmonės pranešė Užimtumo tarnybai.

Kaip BNS pranešė tarnyba, „Intrum Global Business Services“ darbo sutartis planuoja nutraukti dėl sumažėjusių paslaugų apimčių, o „Intrum Oy“ filialas – dėl dingusio paslaugų poreikio nutraukus sutartį su kita šalimi.

Anot jos, darbo neteks 22 „Intrum Global Business Services“ ir 18 „Intrum Oy“ filialo duomenų administravimo specialistų, po tris pirmos įmonės komandos vadovus ir lyderius. 

„Sodros“ duomenimis, „Intrum Global Business Services“ šiuo metu dirba 182 žmonės. 2024 metais joje dirbo vidutiniškai 262 darbuotojai (2023 metais – 404). „Intrum Oy“ filiale dabar dirba 23 žmonės, pernai jų buvo vidutiniškai 514 (2023 metais – 518).

„Intrum Global Business Services“ pajamos 2024 metais sumažėjo beveik du kartus iki 12,5 mln. eurų (2023 metais – 23,2 mln. eurų), grynasis pelnas – 71,5 proc. iki 370 tūkst. eurų (1,3 mln. eurų), rodo įmonės ataskaita, pateikta Registrų centrui. 

Tuo metu „Intrum Oy“ filialo apyvarta 2024 metais išaugo 5,1 proc. iki 80,8 mln. eurų (76,9 mln. eurų), o veiklos pelnas – 3,7 karto iki 10,33 mln. eurų (2,81 mln. eurų). 

Abiem įmonėms vadovauja Aivaras Prialgauskas.

Kaip rašė BNS, grupė 2022 metais Lietuvoje planavo plėtrą ir ruošėsi įdarbinti papildomus 100 darbuotojų, o 2023 metais pranešė apie 120 darbuotojų atleidimą.

