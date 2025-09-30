„Auga Group“ EBITDA pelnas pirmą pusmetį augo iki 6,6 mln. eurų

Kaip antradienį pranešė grupė, šie rodikliai prieš metus – 2024 metų pirmą pusmetį – sudarė atitinkamai 6,87 mln. eurų ir 6,4 mln. eurų.
Bendrasis pelnas pirmą šių metų pusmetį siekė 2,82 mln. eurų (pernai – 3,45 mln. eurų), pajamos siekė 30,77 mln. eurų – 11 proc. mažiau (34,67 mln.)
Pajamų mažėjimą daugiausia lėmė augalininkystės segmentas – per ataskaitinį laikotarpį buvo realizuotas mažesnis 2024 m. derlius, tuo metu pajamingumą labiausiai augino Pienininkystės veiklos segmentas, išaugęs padidėjus supirkimo kainoms ir išaugus primilžiui.
„Nepaisant sudėtingų sąlygų dirbant restruktūrizavimo procesų aplinkoje, sugebėjome gerinti savo veiklos rezultatus. Labiausiai sumažintos augalininkystės sąnaudos ir valdymo išlaidos leidžia tikėtis ir geresnių 2025 m. antro pusmečio rezultatų“, – pranešime teigė „Auga Group“ valdybos pirmininkas Kęstutis Juščius.
Vilniaus apygardos teismas rugsėjį patvirtino su finansiniais sunkumais susiduriančios „Auga Group“ restruktūrizavimo planą.
