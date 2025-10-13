Atskleista, kiek Jessica Shy pardavė bilietų į savo vasaros koncertus: skaičiai stulbina

Prekyba į kitų metų rugpjūčio 28-ąją vyksiantį antrąjį koncertą buvo pradėta spalio 10 dieną, 10 valandą, o bilietų nebeliko jau šeštadienio rytą, spalio 11 d.
Pranešė apie išparduotą koncertą
Socialinio tinklo „Instagram“ istorijoje Jessica Shy pasidalijo stulbinančia žinia – bilietai išpirkti.
Garsiausia šalies dainininkė taip pat atskleidė, kiek bilietų pardavė per dvi dienas.
„Jūs išprotėjot. 80 tūkstančių žmonių, vos per dvi dienas. Kaip tai įmanoma? Ačiū nuo visos komandos. Didžiulė atsakomybė sukurti kažką nepaprasto“, – džiaugėsi Jessica Shy.
Po įspūdingu greičiu išpirktų bilietų į pirmąjį atlikėjos koncertą Vilniaus Vingio parke, atlikėja dalijosi džiugia žinia – buvo paskelbta, kad 2026 m. rugpjūčio 28 d., penktadienį, Jessica Shy surengs papildomą koncertą. Trečiadienį, vos prasidėjus išankstinei bilietų prekybai, gerbėjai išgraibstė visus bilietus – tam neprireikė net paros.
Neįtikėtinas gerbėjų susidomėjimas ir daugybė žinučių atlikėją paragino suteikti progą išvysti šou tiems, kurie nespėjo įsigyti bilietų. Didžiausioje koncertų erdvėje po atviru dangumi visoje Lietuvoje, Vilniaus Vingio parke, kitą vasarą įvyks net du iš eilės Jessicos Shy koncertai.
Anksčiau buvo pranešta, kad po itin įspūdingų ir sėkmingų kūrybinių metų, rekordinio populiariumo atlikėja Jessica Shy žengia dar vieną įspūdingą žingsnį: jau rugpjūčio 29 d. Vilniaus Vingio parke ji surengs didžiausią savo karjeros koncertą po atviru dangumi.
Skelbiama, kad tai bus ambicingiausias ir daugiausiai pasiruošimo pareikalausiantis atlikėjos koncertas.
„Pastaruoju metu vis girdžiu pasmalsavimų, kodėl dar nerengiame koncerto Vingio parke. Nenorėjau to daryti per anksti – turėjome jam subręsti, užaugti, suburti klausytojų jūrą ir tik tuomet drąsiai žengti ten. Pagaliau jaučiu, jog tam atėjo laikas.
Manau, kad neišvengiamai tai bus daugiausia iššūkių pareikalausiantis renginys, kokį esame kada nors ruošę, bet kartu – absoliutus istorinis įvykis mums patiems, kurį įsirašysime į savo gyvenimus kaip akimirką, dėl kurios beprotiškai didžiuosimės. Nežinia, ar dar kada bus toks pats“, – atviravo atlikėja.
Įspūdingi koncertai
Šią vasarą Jessica Shy jau spėjo pasiekti įspūdingą rekordą – net trys pilnai išparduoti koncertai Vilniaus Kalnų parke subūrė dešimtis tūkstančių atlikėjos gerbėjų. Skelbiama, kad dar niekada jokiam Lietuvos muzikos scenos atlikėjui ar grupei to nepavyko padaryti. Svarbu paminėti, kad pastarieji koncertai vos tik paskelbus jų datas buvo išparduoti žaibiškai – tam neprireikė nei kelių dienų.
Jessica Shy – Žvėris
Vos prieš metus Kauno Dariaus ir Girėno stadione nugriaudėjo ir kol kas didžiausias Jessicos Shy koncertas, kuriame dalyvavo daugiau nei 40 tūkst. gerbėjų. „Po to vakaro jaučiausi labiau pasikrovusi nei išsekusi. Norėjau dar likti scenoje, nes žmonės nenorėjo išeiti. Šiuo metu jaučiu kūrybinį pakilimą ir naujus vėjus. Vasaros koncertai visada ypatingi,“ – tuo metu dalinosi atlikėja.
Per pastaruosius metus Jessica Shy tapo neabejotina Lietuvos pop scenos lydere. Ji du kartus iš eilės pripažinta „Metų atlikėja“ prestižiniuose M.A.M.A. muzikos apdovanojimuose, o jos kūriniai – „Apkabink“, „Tyliai pakuždėk“, „Šokam lėtai“ ir „Dėl tavęs“ – YouTube platformoje skaičiuoja dešimtis milijonų perklausų.
Jessica Shy – Apkabink
Šių metų M.A.M.A. apdovanojimuose atlikėja pelnė net keturis statulėles, o pernai triumfavo šešiose kategorijose, tarp jų – „Metų atlikėjos“, „Metų albumo“ ir „Metų dainos“. Tokie įvertinimai tik dar kartą įrodo, kad Jessica Shy – viena ryškiausių ir geidžiamiausių atlikėjų šiandieninėje Lietuvos scenoje.
Ankstesni Jessica Shy koncertai Klaipėdos vasaros estradoje ir žiemos turo „Pasaka“ metu arenose buvo išparduoti dar gerokai iki renginio dienos.
Jessica Shy, GJan – Tarp Geltonų Rūtų
„Kviečiu visus, kurie laukia naujų koncertų, ir tuos, kurie dar nėra susipažinę su mano muzika, žengti kartu į Vingio parką ateinančią vasarą ir kurti šią istoriją drauge“ – dalinosi atlikėja.
