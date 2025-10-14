Kalendorius
Spalio 14 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Martynas Tyla žodžių į vatą nevyniojo: atskleidė, ar Jessica Shy aplenkė SEL

2025-10-14 13:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-14 13:55

Muzikos prodiuseris, M.A.M.A asociacijos pirmininkas Martynas Tyla apsilankė naujienų portalo tv3.lt laidoje „Kažkas naujo“. Pokalbio metu jis ne tik atskleidė detalių apie sausį vėl įvyksiančius metų muzikos apdovanojimus, bet ir prakalbo apie dainininkę Jessicą Shy, kuri jau du metus iš eilės buvo tapusi M.A.M.A apdovanojimų lydere.

Muzikos prodiuseris, M.A.M.A asociacijos pirmininkas Martynas Tyla apsilankė naujienų portalo tv3.lt laidoje „Kažkas naujo“. Pokalbio metu jis ne tik atskleidė detalių apie sausį vėl įvyksiančius metų muzikos apdovanojimus, bet ir prakalbo apie dainininkę Jessicą Shy, kuri jau du metus iš eilės buvo tapusi M.A.M.A apdovanojimų lydere.

REKLAMA
1

Praėjusiais metais M.A.M.A apdovanojimuose Jessica Shy pelnė net keturias statulėles. Laidoje „Kažkas naujo“ apsilankęs M. Tyla nevyniojo žodžių į vatą – akivaizdu, kad jos žvaigždė artimiausiu metu tikrai neužges.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jessica Shy
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Jessica Shy

Atskleidė, ar Jessica Shy pralenkė SEL  

„Tai tikrai Jessica niekur nedings, bus lyderio pozicijose, eis žmonės, nes taip greitai neišsisemia muzikinis skonis. Bet kažkas  tikrai kvėpuoja į nugarą ir ateis momentas, kada ir užims jos vietą.

REKLAMA
REKLAMA

Buvo momentas, kada Selas laikėsi, bet jau reikia pripažinti, kad Jessica jį aplenkė. Taip pat buvo didžiulė Jazzu banga. Mes visi matome, kad ta muzikinė rinka keičiasi per tuos trisdešimt kelis metus. Mes pamatėme, kai buvo populiarūs vieni, po to kiti. Muzika keičiasi, ateina stiliai, kita mada.

REKLAMA

Patinka, nepatinka... Man irgi būna, kad nepatinka, ką groja, bet aš negaliu prieštarauti, kas visuomenei patinka“, – laidoje „Kažkas naujo“ kalbėjo M. Tyla.

M. Tyla patvirtino, kad M.A.M.A nominantų paskelbimas įvyks gruodžio 15 dieną.

Visą pokalbį su M. Tyla žiūrėkite vaizdo įraše straipsnio pradžioje. 

 

Primename, kad Jessica Shy 2026 m. surengs du grandiozinius koncertus Vingio parke. Tiek pirmojo, tiek antrojo koncerto bilietai ištirpo per maždaug parą, o neseniai atskleista, kiek bilietų buvo parduota iš viso. 

„Jūs išprotėjot. 80 tūkstančių žmonių, vos per dvi dienas. Kaip tai įmanoma? Ačiū nuo visos komandos. Didžiulė atsakomybė sukurti kažką nepaprasto“, – socialiniame tinkle džiaugėsi Jessica Shy.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų