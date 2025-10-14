Martynas Tyla žodžių į vatą nevyniojo: atskleidė, ar Jessica Shy aplenkė SEL

Praėjusiais metais M.A.M.A apdovanojimuose Jessica Shy pelnė net keturias statulėles. Laidoje „Kažkas naujo“ apsilankęs M. Tyla nevyniojo žodžių į vatą – akivaizdu, kad jos žvaigždė artimiausiu metu tikrai neužges.
Atskleidė, ar Jessica Shy pralenkė SEL
„Tai tikrai Jessica niekur nedings, bus lyderio pozicijose, eis žmonės, nes taip greitai neišsisemia muzikinis skonis. Bet kažkas tikrai kvėpuoja į nugarą ir ateis momentas, kada ir užims jos vietą.
Buvo momentas, kada Selas laikėsi, bet jau reikia pripažinti, kad Jessica jį aplenkė. Taip pat buvo didžiulė Jazzu banga. Mes visi matome, kad ta muzikinė rinka keičiasi per tuos trisdešimt kelis metus. Mes pamatėme, kai buvo populiarūs vieni, po to kiti. Muzika keičiasi, ateina stiliai, kita mada.
Patinka, nepatinka... Man irgi būna, kad nepatinka, ką groja, bet aš negaliu prieštarauti, kas visuomenei patinka“, – laidoje „Kažkas naujo“ kalbėjo M. Tyla.
M. Tyla patvirtino, kad M.A.M.A nominantų paskelbimas įvyks gruodžio 15 dieną.
Primename, kad Jessica Shy 2026 m. surengs du grandiozinius koncertus Vingio parke. Tiek pirmojo, tiek antrojo koncerto bilietai ištirpo per maždaug parą, o neseniai atskleista, kiek bilietų buvo parduota iš viso.
„Jūs išprotėjot. 80 tūkstančių žmonių, vos per dvi dienas. Kaip tai įmanoma? Ačiū nuo visos komandos. Didžiulė atsakomybė sukurti kažką nepaprasto“, – socialiniame tinkle džiaugėsi Jessica Shy.
