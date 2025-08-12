Kreipiasi į visus: įspėja 1 daikto nemesti į konteinerius Lietuvoje

Specialistai įspėja nemesti pasibaigusio galiojimo vaistų į atliekų konteinerius.
Įspėja nemesti vaistų į atliekų konteinerius
Socialiniame tinkle „Facebook“ Aplinkos apsaugos departamentas pasidalijo įrašu apie tai, ką daryti su pasibaigusio galiojimo vaistais.
„Pristatykite nebetinkamus vartoti vaistus į vaistinę – visos vaistinės priima nemokamai vaistinius preparatus, receptinius ir nereceptinius vaistus.
Pasibaigusio galiojimo vaistų negalima mesti į mišrių komunalinių atliekų konteinerius ar nuleisti į kanalizaciją.
Netinkamai tvarkant medicinines atliekas, gali būti užteršti dirvožemis ir vandens šaltiniai, pažeisti nuotekų valymo įrenginiai, taip pat gali kilti pavojus aplinkai ir žmonių sveikatai dėl infekuotų atliekų.
Daugiau apie vaistų ir kitų medicininių atliekų tvarkymą skaitykite mūsų parengtoje atmintinėje: https://t.ly/med-atliekos
Kyla aplinkosaugos klausimų? Galime padėt konsultuojame:
+370 700 02022
[email protected]“, – buvo rašoma įraše.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!