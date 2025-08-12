Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Kreipiasi į visus: įspėja 1 daikto nemesti į konteinerius Lietuvoje

2025-08-12 07:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-12 07:45

Turbūt ne vienas prieš vartodamas vaistus pasitikrina jų galiojimo datą. Išvydus, kad vaistų galiojimo laikas pasibaigęs, svarbu jais tinkamai pasirūpinti.

Šio daikto ragina nepalikti prie atliekų konteinerio: pasakė, kodėl (nuotr. 123rf.com ir BNS)

Turbūt ne vienas prieš vartodamas vaistus pasitikrina jų galiojimo datą. Išvydus, kad vaistų galiojimo laikas pasibaigęs, svarbu jais tinkamai pasirūpinti.

2

Specialistai įspėja nemesti pasibaigusio galiojimo vaistų į atliekų konteinerius.

Įspėja nemesti vaistų į atliekų konteinerius

Socialiniame tinkle „Facebook“ Aplinkos apsaugos departamentas pasidalijo įrašu apie tai, ką daryti su pasibaigusio galiojimo vaistais. 

„Pristatykite nebetinkamus vartoti vaistus į vaistinę – visos vaistinės priima nemokamai vaistinius preparatus, receptinius ir nereceptinius vaistus.

Pasibaigusio galiojimo vaistų negalima mesti į mišrių komunalinių atliekų konteinerius ar nuleisti į kanalizaciją.

Netinkamai tvarkant medicinines atliekas, gali būti užteršti dirvožemis ir vandens šaltiniai, pažeisti nuotekų valymo įrenginiai, taip pat gali kilti pavojus aplinkai ir žmonių sveikatai dėl infekuotų atliekų.

Daugiau apie vaistų ir kitų medicininių atliekų tvarkymą skaitykite mūsų parengtoje atmintinėje: https://t.ly/med-atliekos

Kyla aplinkosaugos klausimų? Galime padėt konsultuojame:

+370 700 02022

[email protected]“, – buvo rašoma įraše.

