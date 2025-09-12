Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Latvijoje būstas per metus brango 6,7 proc.

2025-09-12 13:56 / šaltinis: BNS
2025-09-12 13:56

Būsto kainos Latvijoje antrąjį šių metų ketvirtį, palyginti su tuo pat laikotarpiu metais anksčiau, padidėjo vidutiniškai 6,7 proc., penktadienį skelbia nacionalinė statistikos tarnyba.

Nekilnojamasis turtas (Lukas Balandis/BNS)

Būsto kainos Latvijoje antrąjį šių metų ketvirtį, palyginti su tuo pat laikotarpiu metais anksčiau, padidėjo vidutiniškai 6,7 proc., penktadienį skelbia nacionalinė statistikos tarnyba.

0

Naujos statybos būstas brango 1,2 proc., o kainos antrinėje būsto rinkoje augo 8,3 procento.

Per metų ketvirtį (antrąjį šių metų, palyginti su pirmuoju) būsto šalyje kainų indeksas pakilo 3,2 procento. Kainos pirminėje būsto rinkoje kainos didėjo vidutiniškai 3,1 proc., antrinėje – 3,2 procento.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Palyginti su 2015 metais, būstas Latvijoje šiemet antrąjį ketvirtį buvo brangesnis 110,2 procento. Naujos statybos būsto kainos per šį laiką išaugo 116,9 proc., senesnės statybos būsto – 107,5 procento.

Būsto kainų indeksas apima visus būsto perleidimo sandorius tarp namų ūkių ir juridinių asmenų, savivaldybių, kitų valdžios institucijų, taip pat tarp dviejų ar daugiau namų ūkių, neatsižvelgiant į tai, kokiu tikslu turtas įsigyjamas ir kaip jis vėliau naudojamas.

