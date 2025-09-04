Konservatoriai siūlo naujų lengvatų jaunoms šeimoms įsigyti pirmąjį būstą

Siūloma suteikti valstybės garantiją pradiniam įnašui, o atsiimsiantiems lėšas iš antros pakopos pensijų fondų ir jas investuosiantiems į pirmąjį būstą jas grąžinti kartu su valstybės įnašu.
„Valstybė garantuotų iki 10 proc. būsto vertės, tai yra pradinio įnašo dalį. Būtų mokamas tam tikras administravimo mokestis ir tokiu būdu žmogus iki 35 metų galėtų pradėti mokėti būsto įmokas ir jam nebereikėtų tuo pačiu nuomojant būstą kaupti ir pradinį įnašą“, – ketvirtadienį spaudos konferencijoje teigė parlamentarė Gintarė Skaistė.
„Ši priemonė nutaikyta į tuos žmones, kurie iš savo pajamų gali grąžinti paskolas, bet jiems sunku sukaupti pradinį įnašą“, – pridūrė ji.
Pasak G. Skaistės, nacionalinis plėtros bankas ILTE galėtų administruoti tokią priemonę: „Pradinį įnašą žmogus sumokėtų su visa kita paskolos dalimi.“
G. Skaistė taip pat siūlo žmonėms iki 35 metų, kurie iš pensijų fondų 2026-2027 metais atsiims savo lėšas ir jas skirs pirmam būstui įsigyti, grąžinti visus sukauptus pinigus: jų įmokas, uždirbtą grąžą ir 1,5 proc. vidutinio darbo užmokesčio valstybės paskatą. Pagal priimtas įstatymo pataisas dabar ši paskata žmogui nebus grąžinama.
Pasak buvusios finansų ministrės, tokio amžiaus žmonės pensijai vidutiniškai yra sukaupę apie 3 tūkst. eurų.
„Gal Vilniuje tai nėra didelė suma, bet regionuose galėtų padengti netgi iki pusės pradinio įnašo, o Vilniuje būtų penktadalis-šeštadalis pradinio įnašo“, – kalbėjo G. Skaistė.
Vilniaus meras Valdas Benkunskas spaudos konferencijoje sakė, kad Vilniuje būstą nuomojasi beveik 70 proc. 18-24 amžiaus gyventojų.
