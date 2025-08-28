Kelias dešimtis butų Vilniuje įsigijusi šeima išdavė, kaip jiems pavyko: štai ką darė

Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su sutuoktiniais, šie sutiko pasidalinti savo sėkmės istorija ir paaiškino, kokias knygas skaitė bei kokius žingsnius atliko siekdami pradėti investuoti į nekilnojamąjį turtą (NT).
Atrado gyvenimą pakeitusią knygą
Kaip pasakojo pašnekovai, iki pradedant investuoti jų gyvenimas niekuo nesiskyrė nuo kitų žmonių. Rytais, 8 valandą, jie atvykdavo į darbus didelėse kompanijose, o vakarais, 17 valandą, keliaudavo namo.
Tuo metu, pasak Dainiaus, jų aplinkoje niekas nekalbėjo apie pasyvias pajamas ir tai, kad yra būdų ne patiems uždirbti pinigus, o leisti pinigams dirbti už juos.
Vis tik, po kurio laiko, visai atsitiktinai į jo rankas papuolė knyga, kuri parodė, kad nėra būtina sunkiai dirbti tam, kad būtų galima turėti pinigų.
„Daivos gimtinėje per Jūros šventę pamačiau autobusiuką, kuris prekiavo knygomis. Jame buvo tokia Timothy Ferriss knyga „Keturių valandų darbo savaitė“, tad ją nusipirkome dėl pavadinimo. Pavadinimas suintrigavo ir knygą perskaičiau.
Joje sudomino mintis, kad nėra būtina dirbti visą gyvenimą nuo 8 iki 17 valandos, nes pinigai gali dirbti už tave. Aš pats perskaičiau, Daivai daviau paskaityti.
Iš pradžių knygos idėja pasirodė šiek tiek keista, bet tą mintį ėmėme įsileisti vidun, svarstyti, kas būtų, jeigu būtų“, – atskleidė Dainius.
Jis aiškino, kad jiedu su Daiva perskaitę knygą ėmė domėtis investavimo šaltiniais, nes jiems knygoje pateikta informacija rezonavo.
Taip kelyje atsirado R. Kijosakio knyga „Turtingas tėtis, vargšas tėtis“. Knygoje buvo minimos investicijos į NT kaip pasyvių investicijų galimybė. Jiedu abu pradėjo galvoti, kaip pasyvios pajamos galėtų atrodyti jų gyvenime.
Sutuoktinių pasiteiravus, kada vis tik nuo minčių apie tai, kad vertėtų išmėginti investavimą, buvo pereita prie veiksmų, jie pasakojo, kad visa tai įvyko atsitiktinai.
Dainius aiškino, kad tuo metu jiems su Daiva ir trimis vaikais norėjosi išsikelti iš per ankštu tapusio dviejų kambarių buto.
„Mes ieškojome didesnio būsto, išsikėlėme į jį ir natūraliai priėjome klausimą – ką daryti su tuo mažesniu būstu, kuriame gyvenome. Nusprendėme butą išnuomoti, o už nuomą gautos pajamos buvo didesnės nei paskolos, kurią turėjome mokėti, įmokos“, – teigė jis.
Anksčiau mėgino investuoti į akcijas
Vis tik, kaip pasakojo sutuoktiniai, jų gyvenime investicijos į NT atsirado ne iš karto. Prieš tai jiedu buvo pardavę vieną iš dar prieš santuoką įsigytų butų.
Sutuoktiniai atskleidė, kad tuo metu buvo labai madinga investuoti į akcijas, nes 2007 metais jų vertė tik kilo ir atrodė, kad tai tęsis amžinai.
„Taigi, pardavus NT, sąskaitoje turėjome apie 300 tūkst. litų. Kaip vėliau supratome, ši suma tuo metu buvo gerokai didesnė už mūsų tuometinį suvokimą ir žinias, kaip elgtis su pinigais, o juolab su tokia suma“, – tęsė Dainius.
Pora kreipėsi į žinomą rinkoje finansų maklerio įmonę, o jos brokeris sudėliojo portfelį, sudarytą iš įvairių akcijų. Pirmus keletą mėnesių akcijų grafikai kilo ir pora jautėsi it pagavę aukso paukštę. Kaip jie pasakojo, per du mėnesius portfelis „paaugo“ bene 10 procentų.
„Kai viskas yra gerai, prarandi budrumą. O mes akcijų rinkose patirties visai neturėjome. Netrukus prasidėjo akcijų griūtis. Jau po savaitės mūsų portfelis sumažėjo penkiais procentais, o per mažiau nei pusmetį portfelis iš daugiau nei 300 tūkst. litų sumažėjo bene perpus.
Nebuvo linksma, galite tik įsivaizduoti mūsų savijautą – dar neseniai jautėmės turtingi, o dabar nežinojome kaip pasielgti. Kreipėmės į tą pačią finansų maklerio įmonę pagalbos ir rekomendacijų.
Pasirodė, mūsų brokeris ten jau nebedirbo. Jo vietoje – kitas. Ir jis mums piešė scenarijų, kaip akcijų vertė ateinančiu metu dar labiau kris. Savo kailiu išmokome skaudžią pamoką – užuot pralaukę akcijų ciklą ir gal net pasipildę portfelį atpigusiomis akcijomis, jas pardavėme. Kaip vėliau parodė laikas – akcijų kainų žemiausiame taške.
Tuo metu brokeris mums sakė: „aš finansuose esu jau šešerius metus“. Mūsų klaida buvo, jog neklausėme jo, kiek jis tuose „finansuose“ yra pats įsitraukęs, aktyviai investavęs savųjų pinigų ir kokią asmeninę finansinę grąžą yra pasiekęs...
Įdomu tai, kad neseniai vienoje konferencijoje atsitiktinai sutikome tą patį žmogų, kuris, kaip pranešėjas, toliau dalija patarimus klausytojams. Mes gavome naudingą ir brangią gyvenimo pamoką – atidžiai rinktis, kieno patarimų klausyti“, – patirtimi dalijosi Dainius.
Po nesėkmės su akcijomis – sėkmė versle
Įdomu ir tai, kad sutuoktiniai ne tik siekė užsidirbti pasyvių pajamų, tačiau taip pat kūrė verslą. Dainius ir Daiva neslėpė, kad labai didžiuojasi savo verslu, o jis užgimė vos iš vienos idėjos.
„Kadangi Daivai nuolat šąla kojos, supratome, jog tai gali būti niša verslui ir naujoms mūsų investicijoms, jei tam rasime sprendimą ir rinkai pasiūlysime unikalų gaminį.
Daiva sukūrė šiltų veltinių batų dizainą ir prasidėjo „My feltboots“ batų verslo kelias. Buvom pirmieji Lietuvoje, įtikinę didžiuosius prekybos centrus leisti atsidaryti prekybines salas tik sezono metu – nuo spalio iki vasario“, – dalijosi pašnekovas.
Dainius pasakojo, kad šio gaminio sėkmė buvo neįtikėtina – jis buvo ne tik įvertintas prestižiniais apdovanojimais, tačiau taip pat įvertintas tuometinės prezidentės.
„Tam, kad suprastumėte, koks sėkmingas tai buvo gaminys, verta paminėti, kad už veltinių batų dizainą gavome prestižinį, „dizaino oskaru“ vadinamą „Red Dot Award“ apdovanojimą, kurį tuo pat metu gavo ir tokie verslo grandai kaip „Sony“ ir „BMW“, – didžiavosi Dainius.
Taip pat tuometinė Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė pakvietė Daivą į Lietuvos Respublikos prezidentūrą atsiimti padėkos už indėlį į lietuvišką dizainą, garsinant Lietuvos vardą.
„Šiame etape išmokome, kaip veikia nuosavas verslas, pajutome, kas yra apyvartinės lėšos, mados pasaulis ir jo lūkesčiai, dizaino patentas“, – jam antrino Daiva.
2017 metais nusipirko du butus
Vis tik, įsibėgėjant nuosavam verslui, sutuoktiniai vėl ėmė mąstyti, kaip pasielgti siekiant gauti pasyvių pajamų.
Kaip pasakojo Dainius, tuo metu jiedu norėjo pirkti NT, tačiau tam neturėjo laisvų pinigų. Vis tik vėliau pora surado kelią, kaip tai padaryti.
„2017 metais mes įsigijome du butus, bet ne iš savo pinigų. Kelyje pasitaikė Robert Allen knyga „Nothing Down“, kuri atskleidė, kaip pirkti NT ne savais pinigais.
Mes pritaikėme vieną iš technikų ir mums pavyko įsigyti du butus praktiškai be savo asmeninių pinigų“, – atskleidė Dainius.
Paprašius pašnekovo su skaitytojais pasidalinti šia veiksminga technika, kuri padėjo gauti pinigų pirkimui, jis nurodė būdą:
„Pinigus skolinomės – yra bankai, yra unijos, yra draugai, kurie su palūkanomis sutinka paskolinti pinigus. Tad tų būdų yra daug, o perskaičius tą knygą puikiai pritaikėme jos pamokas. Butą įrengėme taip pat ne iš savo pinigų, o skolintų.
Nuomininkai moka paskolą, mums nereikia investuoti savų pinigų siekiant įsigyti turtą ir, viską atskaičius, dar lieka pinigų.“
Dabar turi virš kelių dešimčių būstų
Nuomojant NT, kai jis įsigytas viską gerai apskaičiavus, iš nuomos pajamų dengiama paskola ir siekiama, kad iš kiekvieno objekto dar liktų pajamų.
Pasak jų, svarbiausia yra įsigyti turtą už žemesnę nei rinkos kainą ir turėti žinių, kaip su nedideliais resursais pakelti turto vertę. NT srityje uždirbama tik protingai perkant.
„Kai įsigijome du butus, kurie abu uždirbdavo po pusantro šimto eurų per mėnesį, supratome, kad siekiant užsidirbti bent tūkstantį ar du eurų per mėnesį, reikia įsigyti dar bent dešimtį butų. Tuo metu mus pasiekė žinia, kad jau minėtos knygos autorius Robert Allen Kanadoje rengia kursus NT tema.
Sugalvojome, nuskrisime į Torontą, nes savo aplinkoje neturėjome iš ko šioje srityje mokytis ir tobulėti. Nuvykę susipažinome su žmonėmis, kurie investuoja į NT, bet turi kiek kitokią patirtį ir kur kas platesnį akiratį.
Grįžę pritaikėme įgytas žinias ir netrukus įsigijome objektą, kuris buvo sudarytas iš beveik dviejų dešimčių butų, bet su maža grąžą. Pamatėme šio objekto potencialą, nes pritaikę įgytas žinias visą objektą sėkmingai išnuomojome kur kas aukštesne verte, nei jis buvo nuomojamas iki mūsų.
Štai tuomet mums tarsi užsidegė lemputė – turime dairytis didelių objektų ir didinti mastelį“, – dalijosi Dainius.
Dabar šeimos portfelyje – kelios dešimtys nuomojamų būstų. Pasak jų, pajamų, gaunamų iš pasyvių uždarbio šaltinių, pragyvenimui užtenka.
„Svarbu suprasti, kad finansinė laisvė pasiekiama tada, kai investicinės pajamos ima viršyti būtinąsias išlaidas. Toks yra mūsų investicijų tikslas“, – priduria Daiva.
Turėjo reikšmingų patarimų skaitytojams
Pasiteiravus, ką šeima galėtų patarti tiems, kurie norėtų pradėti investuoti, jie pasidalijo keliomis įžvalgomis.
Visų pirma, jie akcentavo saviedukaciją, kuri yra reikšminga siekiant investuoti ne tik į NT, tačiau taip pat ir į kitus šaltinius.
„Jeigu kyla klausimų, kodėl dar neinvestuojama, manau, tam yra objektyvios priežastys, dažnai pirmąjį žingsnį lemia žinių trūkumas.
Antras dalykas – rekomenduoju plėsti savo akiratį kalbantis su tokią patirtį turinčiais bendraminčiais, apsilankyti konferencijose, semtis patirties iš investuotojų. Nesvarbu, kokia investicija tai būtų – akcijos, žaliavos, NT.
Ir tik tada mažais žingsniukais pradėti investuoti, kad galimi praradimai, nuo kurių niekas nėra apsaugotas, būtų kuo mažesni ir ne tokie skaudūs finansiškai“, – siūlė Dainius.
Daiva pridėjo, kad skaitytojai turėtų būti atsargūs rinkdamiesi investavimo mokytojus. Pasak jos, dabar yra labai daug gražiai kalbančių ir patarimus dalinančių koučerių.
Todėl ji siūlė būtinai pasidomėti tokių mokytojų asmenine investavimo patirtimi, ką jie patys yra nuveikę praktiškai, kokias sėkmes ir nesėkmes yra patyrę ir mokytis iš geriausiųjų.
