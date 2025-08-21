Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Įspėja planuojančius nuomotis būstą: darydami tai galite likti apgauti

2025-08-21 15:05
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-21 15:05

Ieškant nuomojamo būsto svarbiausia – ne tik patogi vieta ar priimtina kaina. Ne mažiau svarbu aiškiai aptartos nuomos sąlygos, nes neapibrėžti susitarimai dažnai tampa ginčų priežastimi.

Butas (tv3.lt koliažas)
5

Ieškant nuomojamo būsto svarbiausia – ne tik patogi vieta ar priimtina kaina. Ne mažiau svarbu aiškiai aptartos nuomos sąlygos, nes neapibrėžti susitarimai dažnai tampa ginčų priežastimi.

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) ragina nuomininkus atidžiai perskaityti ir suprasti visas sutarties sąlygas prieš pasirašant. Aiškūs susitarimai padeda išvengti nesusipratimų bei užtikrina, kad tiek nuomininkas, tiek nuomotojas jaustųsi saugiai.

Kodėl sutartį verta sudaryti raštu?

Nuomos sutartį būtina sudaryti raštu. Joje turėtų būti nurodyta, koks objektas nuomojamas, už kokią kainą, koks užstato dydis ir mokėjimo tvarka, rašoma Valstybinės vartotojų teisių ir apsaugos tarnybos pranešime.

Taip pat svarbu aptarti, ar į nuomos kainą įskaičiuoti komunaliniai mokesčiai, ar leidžiama turėti augintinius, galimybę deklaruoti gyvenamąją vietą, atlikti remontą ar subnuomoti patalpas.

Kaip saugiai mokėti už nuomą?

Užstatą patartina mokėti tik po to, kai apžiūrėtos patalpos ir gauti nuomotojo rekvizitai.

Patikimiausia atsiskaityti pavedimu – taip išsaugomi įrodymai apie atliktus mokėjimus.

Jeigu mokate grynaisiais ar kitu būdu, būtinai pasiimkite tai patvirtinantį dokumentą (pavyzdžiui, kvitą ar pasirašytą nuomotojo patvirtinimą).

Kada galima didinti nuomos kainą?

Nuomotojas turi teisę didinti nuomos mokestį ne dažniau kaip kartą per metus ir tik tada, jei tokia galimybė aiškiai numatyta sutartyje.

Nuostatos, leidžiančios vienašališkai perskaičiuoti nuomos kainą dažniau, laikomos negaliojančiomis.

Kaip nutraukti nuomos sutartį?

Jeigu nuomininkas ketina nutraukti terminuotą sutartį anksčiau, privalo įspėti nuomotoją raštu prieš vieną mėnesį.

To nepadarius, nuomotojas gali reikalauti patirtų nuostolių atlyginimo.

Kur kreiptis, jei kyla ginčas?

Jeigu tarp nuomotojo ir nuomininko kyla nesutarimų dėl sutarties sąlygų, nuomos kainos ar užstato grąžinimo, vartotojas turi teisę kreiptis į VVTAT dėl ginčo išnagrinėjimo ne teismotvarka.

Šaltinis: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

