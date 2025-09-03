Apklausa: pusė būsto paskolą planuojančių gyventojų palaiko siūlymą sumažinti pradinį įnašą

Remiantis apklausos rezultatais, 3 proc. apklaustųjų nurodė tvirtai ketinantys imti paskolą būstui, dar 14 proc. tokį planą svarsto, nors nėra tikri dėl jo įgyvendinimo būtent per artimiausius dvejus metus.
„Lygiai pusė respondentų, tvirtai planuojančių ar bent jau svarstančių imti paskolą, nurodė, kad pradinio įnašo sumažinimas nuo 15 iki 10 proc. būsto įsigijimą jiems palengvintų. Ketvirtadalis apklaustųjų pareiškė, jog sunkumų jiems nesudaro ir dabartinis 15 proc. įnašo dydžio reikalavimas, dar 26 proc. dėl tokio pokyčio neturi nuomonės“, – rašoma pranešime.
Įnašo sumažinimas aktualesnis moterims ir mažesnių miestų gyventojams
Apklausa taip pat parodė, kad pradinio įnašo sumažinimas mažiau aktualus vyrams – 28,4 proc. jų nurodė, jog dabartinis 15 proc. taikomas dydis jiems kliūčių nesukelia. Tuo metu taip teigusių apklaustų moterų mažiau – 17,9 proc.
Daugiausia pradinio įnašo sumažinimą palaikančių yra tarp 26–35 m. amžiaus gyventojų – 57,7 proc. Taip pat 29,5 proc. šios amžiaus grupės apklaustųjų sakė, jog jiems tai neturėtų įtakos, o likę 12,8 proc. nuomonės šiuo klausimu neturėjo.
„Kitose amžiaus grupėse į klausimą atsakyti negalėjo kur kas daugiau gyventojų – nuo trečdalio 18–25 m. amžiaus grupėje iki lygiai pusės respondentų 56 m. ir vyresnių grupėje“, – nurodoma pranešime.
Remiantis rezultatų duomenimis, 28,1 proc. didmiesčių gyventojų atsakė, kad dabartinis pradiniui įnašui taikomas dydis jiems nekelia problemų. Tuo metu mažesniuose Lietuvos miestuose ir kaimo vietovėse tokių yra tik apie 18 proc.
Visuomenės nuomonės tyrimų bendrovės „Spinter tyrimai“ apklausa buvo atliekama liepos 18–25 d. Joje dalyvavo 1 009 respondentai iš visos Lietuvos, nuo 18 iki 75 m. amžiaus.
ELTA primena, kad šių metų liepos pradžioje LB paskelbė ketinantis koreguoti Atsakingojo skolinimo nuostatus, nuo kitų metų minimalų pradinio įnašo reikalavimą įsigyjantiesiems pirmą būstą sumažinant iki 10 proc. perkamo būsto vertės.
Anot LB, tokiu atveju pirmą būsto paskolą imantiems, tačiau būstą jau turintiems asmenims ir toliau būtų taikomas 15 proc. pradinio įnašo reikalavimas.
Imantiems antrą ar paskesnę būsto paskolą, kai anksčiau paimtos būsto paskolos dar negrąžintos, siūloma visiems be išimčių taikyti ne mažesnį kaip 30 proc. pradinio įnašo reikalavimą.
