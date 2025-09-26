Pribloškė nauja sukčių afera Lietuvoje: skubiai įspėja visus

Nuskenavę netikrą QR kodą gyventojai nukreipiami į suklastotą interneto svetainę, kuri vizualiai primena banko ar kitos institucijos puslapį. Tačiau iš tiesų joje skleidžiama melaginga informacija, gali būti prašoma įvesti prisijungimo prie interneto banko, mokėjimo kortelių numerius ar kitus konfidencialius duomenis.
Tokiu būdu sukčiai siekia ne tik pasisavinti lėšas, panaudoti gyventojų duomenis nusikalstamais tikslais, bet ir apskritai suklaidinti vartotojus, rašoma pranešime spaudai.
Kaip apsisaugoti?
„Luminor“ primena pagrindines saugumo taisykles:
- Neskanuokite jokių QR kodų, esančių banko padaliniuose ar prie bankomatų (jei banko darbuotojai, dirbantys skyriuje, to neprašo);
- Bankai ar valstybinės institucijos niekada neprašys jūsų prisijungimo prie interneto banko ar mokėjimo kortelių duomenų, PIN kodų ar kitokios konfidencialios informacijos per įtartinas nuorodas ar viešus QR kodus;
- Norėdami prisijungti prie interneto banko, visada rinkitės oficialią programėlę arba interneto svetainę;
- Jei pastebėjote ant bankomato ar viešo plakato priklijuotą įtartiną QR kodą, apie tai nedelsdami praneškite bankui telefonu +370 5 239 3444 arba el. paštu [email protected].
Niekada negalima būti tikrais, jog QR kodas nėra sukurtas sukčiavimo tikslais, tad bankas skatina išlikti budriems, saugoti savo duomenis ir informuoti apie galimas apgavystes.
Jei įtariate, kad jūsų duomenys galėjo patekti sukčiams, nedelsdami kreipkitės į banką arba policiją.
