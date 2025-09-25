Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilnietė pateko į sukčių pinkles: iš jos išviliojo didelę sumą pinigų

2025-09-25 08:44 / šaltinis: ELTA
2025-09-25 08:44

Vilniuje sukčiai iš moters apgaulės būdu išviliojo 21,5 tūkst. eurų, pranešė policija.

Telefoniniai sukčiai (Julius Kalinskas/ BNS nuotr.)

0

Anot Policijos departamento, trečiadienį, 10.56 val. gautas moters (gim. 1948 m.) pranešimas apie galimą sukčiavimo atvejį.

Moteris nurodė, kad rugsėjo 19–22 dienomis Vilniuje, jai būnant namuose, paskambino nepažįstami asmenys (bendravo lietuvių ir rusų kalbomis), kurie prisistatė elektros tinklų, telekomunikacijos ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais ir apgaulės būdu išviliojo 21,5 tūkst. eurų.

Nukentėjusioji pinigus per kelis kartus atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.

