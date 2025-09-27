Sukčiai iš moters išviliojo 8 tūkst. eurų

Skelbiama, jog penktadienį buvo gautas 1943 m. gimusios moters pranešimas, kad ketvirtadienį apie 18.04 val., jai būnant namuose Vilniuje, paskambino rusakalbiai asmenys, kurie, prisistatę energetikos įmonės darbuotojais, apgaule išviliojo 8 tūkst. eurų. Pinigus nukentėjusioji atidavė jų pasiimti atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
