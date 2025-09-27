Kalendorius
Rugsėjo 27 d., šeštadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Sukčiai iš moters išviliojo 8 tūkst. eurų

2025-09-27 11:13 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-09-27 11:13

Iš senjorės Vilniuje sukčiai išviliojo 8 tūkst. eurų, praneša Vilniaus apskrities Vyriausiasis policijos komisariatas (VPK). 

Pinigai (nuotr. BNS/J. Elinskas)

Iš senjorės Vilniuje sukčiai išviliojo 8 tūkst. eurų, praneša Vilniaus apskrities Vyriausiasis policijos komisariatas (VPK). 

REKLAMA
1

Skelbiama, jog penktadienį buvo gautas 1943 m. gimusios moters pranešimas, kad ketvirtadienį apie 18.04 val., jai būnant namuose Vilniuje, paskambino rusakalbiai asmenys, kurie, prisistatę energetikos įmonės darbuotojais, apgaule išviliojo 8 tūkst. eurų. Pinigus nukentėjusioji atidavė jų pasiimti atvykusiam nepažįstamam vyrui. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų