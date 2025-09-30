Kalendorius
Rugsėjo 30 d., antradienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Sukčių šėlsmas: iš sostinės gyventojų išviliojo daugiau nei 55 tūkst. eurų

2025-09-30 08:06 / šaltinis: BNS
2025-09-30 08:06

Sukčiai iš gyventojų Vilniuje išviliojo daugiau nei 55 tūkst. eurų, antradienį skelbia policija.

Pinigai (Julius Kalinskas/ BNS nuotr.)

Sukčiai iš gyventojų Vilniuje išviliojo daugiau nei 55 tūkst. eurų, antradienį skelbia policija.

REKLAMA
2

Pranešama, kad pirmadienį 8.42 val. į Vilniaus apskrities pareigūnus kreipėsi moteris, gimusi 1989 metais, kuri pareiškė, kad nuo birželio 19-osios iki rugsėjo 8-osios Vilniuje, buto nuomininkas, gimęs 1993-aisiais, apgaulės būdu iš jos išviliojo tūkst. 19 262 eurus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo metu 15.59 val. sostinės pareigūnai sulaukė vyro, gimusio 1961 metais, pareiškimo, kad rugsėjo 9–29 dienomis nežinomi asmenys įtikino investuoti pinigus į investavimo platformą ir apgaulės būdu išviliojo 21 tūkst. eurų.

REKLAMA
REKLAMA

16.54 val. į policiją kreipėsi 1966 metais gimęs vyras, kuris pareiškė, kad rugsėjo 3–29 dienomis jam paskambino nepažįstami asmenys, kurie bendravo rusų kalba.

Pasak vyro, jie prisistatę telekomunikacijų ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 15 tūkst. eurų.

Dėl šių atvejų pradėti ikiteisminiai tyrimai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų