  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kauno Vienybės aikštėje atidaroma čiuožykla po atviru dangumi

2025-11-28 06:00 / šaltinis: ELTA
2025-11-28 06:00

Kauno Vienybės aikštėje penktadienį atidaroma čiuožykla po atviru dangumi. 

Kauno Vienybės aikštėje penktadienį atidaroma čiuožykla po atviru dangumi (nuotr. Elta)

Kauno Vienybės aikštėje penktadienį atidaroma čiuožykla po atviru dangumi. 

0

Atidarymo dieną kauniečiai ir miesto svečiai Vienybės aikštėje galės išvysti profesionalių ir jaunųjų Kauno čiuožėjų pasirodymus, taip pat ugnies ir šviesų šou.

Visą šventinį laikotarpį šalia čiuožyklos šurmuliuos kalėdinis miestelis, kuriame lankytojai galės apsilankyti edukacijų kupole bei susitikti su Kalėdų seneliu.

Visi norintys išbandyti čiuožyklą tą galės padaryti kasdien iki pat sausio 31 dienos. Darbo dienomis čiuožykloje vyks nuo 7 iki 8 seansų, savaitgaliais žadama daugiau sesijų. Čiuožimo sesijos vyks kas valandą bei truks 45 minutes.

Praėjusį savaitgalį Kaunas įžiebė ir pagrindinę miesto Kalėdų eglę Rotušės aikštėje.

Visą kalėdinį laikotarpį miestą puoš Petrašiūnų gyventojos dovanota gyva 17 metrų aukščio žaliaskarė, kuri šiemet dekoruota „Art Deco“ stiliumi. Kalėdų eglė padabinta daugiau nei 140 rankų darbo žaisliukų ir specialiai sukurtais 3D bei 2D ornamentais.

ELTA primena, kad pernai dėl Rotušės aikštės rekonstrukcijos Kauno miesto pagrindinė Kalėdų eglė buvo pastatyta Vienybės aikštėje. Tuomet miestą puošė kaunietės dovanota 17 metrų aukščio žaliaskarė, padabinta daugiau nei 200 skirtingų formų meduolių ir 40 tūkst. lempelių.

