  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Po didžiausios Rusijos oro atakos užsienio diplomatai apžiūrėjo žalą Kyjivo centre

2025-09-08 17:19 / šaltinis: ELTA
2025-09-08 17:19

Aukšto rango Ukrainos pareigūnai pirmadienį su 60-čia užsienio diplomatų apžiūrėjo apgadintus vyriausybės pastatus Kyjivo centre, praėjus dienai po didžiausios Rusijos oro atakos nuo pat invazijos pradžios. 

Rusų ataka Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
20

Aukšto rango Ukrainos pareigūnai pirmadienį su 60-čia užsienio diplomatų apžiūrėjo apgadintus vyriausybės pastatus Kyjivo centre, praėjus dienai po didžiausios Rusijos oro atakos nuo pat invazijos pradžios. 

1

Rusija sekmadienį paleido daugiau kaip 800 dronų. Puolimas surengtas tuo metu, kai kelis mėnesius trunkančios JAV vadovaujamos taikos pastangos, regis, niekur neveda.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
(20 nuotr.)
(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis

Per rusų dronų smūgį į daugiabučius žuvo keturi žmonės. Taip pat pataikyta į pagrindinį vyriausybės pastatą, kuriame yra aukščiausio rango pareigūnų biurai.

Manoma, kad tai pirmas kartas, kai Rusija atakavo šį beveik prieš šimtmetį pastatytą dešimties aukštų sovietinio stiliaus pastatą su įspūdingu pusapvaliu fasadu.

Ukrainos ministrė pirmininkė Julija Svyrydenko, užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha ir vidaus reikalų ministras Ihoris Klymenka užsienio diplomatams parodė sudegusius kabinetus, pilnus apanglėjusių nuolaužų. 

J. Svyrydenko išpuolį pavadino „aiškiu signalu, kad Rusija nenori taikos ir atvirai tyčiojasi iš civilizuoto pasaulio diplomatinių pastangų“.

Baigėsi dar vienas JAV prezidento Donaldo Trumpo rugpjūtį nustatytas terminas, iki kurio Kremlius turėjo pakeisti kursą arba susidurti su griežtomis pasekmėmis.

D. Trumpas vengė įvesti daugiau sankcijų Rusijai, nepaisydamas jos vykdomo puolimo, ir dėl tebesitęsiančių kovų kaltino abi šalis, nors Ukraina ginasi nuo plataus masto invazijos, kurią 2022-ųjų vasario 24-ąją pradėjo didesnė kaimynė.

D. Trumpas sekmadienį pareiškė, kad per artimiausias porą dienų tikisi pasikalbėti su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu ir pripažino, jog karą Ukrainoje išspręsti pasirodė sunkiau, nei jis tikėjosi.

Tuo metu Rusijos kariuomenei nepavyksta užimti reikšmingos teritorijos 1 tūkst. km ilgio fronto linijoje, nors ji pamažu stumiasi į priekį kaimiškose vietovėse.

Ukraina ir Europos lyderiai ragina Vašingtoną griežtinti ekonomines sankcijas Rusijai, kurios karo ekonomika labai priklauso nuo naftos eksporto, ir šalims, kurios perka jos produkciją.

JAV iždo departamente pirmadienį lankysis Europos Sąjungos (ES) sankcijų komiteto pirmininko Davido O'Sullivano (Deivido O'Salivano) vadovaujama Europos pareigūnų delegacija, kuri aptars įvairias ekonominio spaudimo Rusijai formas, įskaitant naujas sankcijas, naujienų agentūrai AP sakė informuotas šaltinis, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga. 

Naktinių bombardavimų Ukrainoje greičiausiai nesumažės, Rusijai mėginant sumažinti ukrainiečių norą kariauti. Ukrainiečių pareigūnai ir analitikai anksčiau perspėjo, kad Rusija ketina iki metų pabaigos padidinti savo atakų mastą ir vienu metu į Ukrainą leisti po daugiau nei 1 tūkst. dronų.

Pirmadienį ukrainiečių oro pajėgos pranešė, kad praėjusią naktį rusai atakavo Ukrainą 142 dronais ir kad 112 jų buvo numušti arba nepasiekė taikinių.

