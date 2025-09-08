Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Rusų reperiui Timati – nemalonumai

2025-09-08 17:08 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-09-08 17:08

Ukrainos saugumo tarnyba (SBU) išdavė rusijos reperio Timati (tikrasis vardas – Timūras Junusovas) arešto orderį, motyvuodama pakartotiniais Ukrainos įstatymų, susijusių su neteisėtu atvykimu į rusijos okupuotas teritorijas, pažeidimais, informuoja portalas „Meduza“.

Timati ir Putinas (nuotr. SCANPIX)

Ukrainos saugumo tarnyba (SBU) išdavė rusijos reperio Timati (tikrasis vardas – Timūras Junusovas) arešto orderį, motyvuodama pakartotiniais Ukrainos įstatymų, susijusių su neteisėtu atvykimu į rusijos okupuotas teritorijas, pažeidimais, informuoja portalas „Meduza".

1

Arešto orderis į Ukrainos vidaus reikalų ministerijos duomenų bazę buvo įtrauktas dar liepos 1 d., tačiau tik neseniai patraukė Rusijos žiniasklaidos dėmesį.

Pasak tyrėjų, nuo tada, kai rusija 2014 m. aneksavo Krymą, Timati šiame pusiasalyje koncertavo mažiausiai septynis kartus. SBU birželio mėnesį už akių oficialiai pateikė jam kaltinimus.

Ši agentūra apibūdino Timati kaip „rusijos propagandos dalyvį“ ir pažymėjo, kad jis buvo oficialus Vladimiro Putino kampanijos įgaliotinis 2012, 2018 ir 2024 m. prezidento rinkimuose. Ji taip pat apkaltino reperį, kad jis „palaiko rusijos agresiją, Krymo aneksiją ir Ukrainos pagrindinių teisių į nepriklausomybę, suverenitetą ir teritorinį vientisumą pažeidimą“.

