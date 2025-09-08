Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Syrskis: Ukrainos kariuomenė stabdo Rusiją ir net atkovojo šiek tiek teritorijos

2025-09-08 18:08 / šaltinis: ELTA
2025-09-08 18:08

Ukrainos pajėgos stabdo Rusijos vasaros puolimą ir net pasiekė nedidelių teritorinių laimėjimų, teigia kariuomenės vadas Oleksandras Syrskis.

Oleksandras Syrskis (nuotr. SCANPIX)

Ukrainos pajėgos stabdo Rusijos vasaros puolimą ir net pasiekė nedidelių teritorinių laimėjimų, teigia kariuomenės vadas Oleksandras Syrskis.

1

„Esame labiausiai susitelkę į priešo sustabdymą ir kuo didesnių nuostolių jam sukėlimą“, – feisbuke rašė generolas.

Pasak jo, pavyko stabilizuoti padėtį pažeidžiamuose fronto ruožuose, pavyzdžiui, Lymane, Dobropilioje ir Pokrovske.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rugpjūtį buvo atkovoti keli kaimai, o iš viso – 58 kv. kilometrai žemės, rašė O. Syrskis.

Generalinis štabas Kyjive nurodė, kad naujausia atkovota gyvenvietė – Zaričnės kaimas netoli Lymano miesto Donecko srityje.

Ukrainos kariniai tinklaraštininkai taip pat teigė, kad šis kaimas dabar yra Ukrainos karių rankose.

Užsienio kariniai stebėtojai, pavyzdžiui, Karo studijų institutas (ISW), esantis JAV, taip pat pažymėjo, kad Rusijos kariuomenei šią vasarą nepavyko pasiekti didesnio proveržio, nors jos pajėgos ir gausesnės.

Tačiau Ukrainos karinė vadovybė teigia, kad Rusija telkia pajėgas Pokrovsko rajone, ir prognozuoja tolesnį puolimą.

