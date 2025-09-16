Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kaip „Zapad“ pratybos keičia pasienio gyventojų kasdienybę? Prakalbo vietiniai lietuviai

2025-09-16 21:00 / šaltinis: Žinių radijas / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: Žinių radijas / parengė:
2025-09-16 21:00

Prasidėjus „Zapad“ pratyboms prie pat Lietuvos sienos, Vištyčio gyventojai išlaiko ramybę – pasienio miestelyje nejaučiama panikos ar įtampos. Kol kaimynystėje dunda karinė technika, žmonės gyvena įprastu ritmu: rūpinasi derliumi, sėja laukus ir priima turistus. Ar tikrai nėra dėl ko nerimauti?

Per incidentą su migrantais Baltarusijos pasienyje sužeistas Lenkijos karys (žiniasklaida)

Prasidėjus „Zapad“ pratyboms prie pat Lietuvos sienos, Vištyčio gyventojai išlaiko ramybę – pasienio miestelyje nejaučiama panikos ar įtampos. Kol kaimynystėje dunda karinė technika, žmonės gyvena įprastu ritmu: rūpinasi derliumi, sėja laukus ir priima turistus. Ar tikrai nėra dėl ko nerimauti?

18

Apie tai, „Žinių radijas“ laidoje, diskutuoja Vištyčio seniūnijos seniūno pavaduotoja Rita Vasiliauskienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prasidėjus „Zapad“ pratyboms žvilgsniai krypsta į pasienį – kaip reaguoja Vištyčio gyventojai?

R. Vasiliauskienė Reaguoja, manau, normaliai, nes nejaučiama jokia įtampa. Gyventojai džiaugiasi rudeniniu derliumi, jį apdoroja, ūkininkai sėja ir ruošia dirvą naujam derliui. Manau, gyvenimas seka įprasta vaga.

Stebime dar tebepolėsinčius atvykusius poilsiautojus, kurie mėgsta rudeninę ramybę, dar vis atvyksta į mūsų miestelį turistų autobusai. Taip pat seniūnija nėra gavusi jokių nusiskundimų iš gyventojų, kad kažkas neaiškaus vyksta mūsų miestelyje ar mūsų teritorijoje.

Karinė technika nevažinėja, panikos nėra, gyventojai, manau, gyvena optimistinėmis nuotaikomis ir tikiuosi, kad kariuomenė pasitikrins savo gebėjimus, išmėgins savo pajėgumus ir toliau gyvensime taikoje, kiekvienas su savo džiaugsmais ar rūpesčiais.

Kaip suprantu, vietiniai gyventojai visiškai neturi šiuo atveju, baimės jausmo, o kaip dėl turistų, apie kuriuos užsiminėte, kad atvyksta? Ar jie klausinėja, ar jiems kyla kokių papildomų klausimų?

R. Vasiliauskienė Žinote, asmeniškai neteko su jais susidurti, bet kiek matome pro įstaigos langus, sustojus autobusui, turistai išlipa ramiai, dairymasi, žvalgosi, lanko lankytinus objektus.

Manau, kad taip pat nieko negirdėti ir nesijaučia jokios įtampos ar kokių karinių veiksmų. Anksčiau, dar prieš pratybas, iš Kaliningrado srities vakarais būdavo girdimi dundėjimai, sprogdinimai, tad būdavo pastebėjimų, kad ten jau kažkas vyksta, tačiau šiuo metu kažkaip ramiai visi.

Pastaruoju metu sklinda daug įvairios, tame tarpe ir melagingos informacijos dėl pratybų. Kiek žmonės seka informacinį srautą ir kiek galbūt ir pačiame miestelyje akcentuojate, kad gali būti klaidinančios dezinformacinės informacijos?

R. Vasiliauskienė Manau, kad kiekvienas stebi žiniasklaidą. Mūsų seniūnijoje neseniai vyko civilinės saugos mokymai, tad manau, kad kiekvienas susiduriame ir žinome, tuo labiau, dar vyksta sugriežtinta patikra prie pasienio su Lenkija.

Gyventojai vis tiek vyksta apsipirkti, ir ten galbūt šiek tiek ilgiau užtrunka tas visas procesas, bet manau, kiekvienas supranta, kad tai mūsų visų saugumui ir taip reikia, todėl panikos nekelia.

Vištyčio gyventojai žiniasklaidoje yra kalbėję, kad pasienio miestelis susilaukia mažai dėmesio apskritai šalies kontekste ir galbūt tokios situacijos, kad būtent šalia miestelio vykstančios priešiškos šalies pratybos, priverčia suklusti, kuo gi gyvena pasienio gyventojai, kokia jų kasdienybė. Ar jaučiate kokį susidomėjimą iš valdžios įstaigų?

R. Vasiliauskienė Ne, nepasakyčiau. Manau, kad kol kas situacija rami, visi ramiai reaguoja ir nekelia nei didesnio streso, nei panikos, kad patiems gyventojams po to būtų ramiau ir lengviau tvarkytis su kasdieniniais rūpesčiais.

Vištytis yra pasienyje su Kaliningradu, nors institucijos ragina nevykti į Rusiją ar Baltarusiją. Kaip elgiasi jūsų miestelio gyventojai – ar dar palaiko ryšius, keliauja ten?

R. Vasiliauskienė Asmeniškai negaliu pasakyti, bet manau, kad tai jau labai ribotas reikalas.

Galbūt vienas kitas atsiranda, nes vis tiek riboja ir vizų įsigijimas, ir griežtesnė kontrolė pasienyje. Tad manau, kad daugiau gyventojų vyksta vis dėlto į kaimyninę Lenkiją.

Į kurią dabar reikia šiek tiek palaukti, norint įvažiuoti?

R. Vasiliauskienė Palaukti, taip. Patikrinami dokumentai, automobiliai, ir po to jau praleidžiama.

Visos laidos klausykite čia:

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Pasienio gyventoju
Pasienio gyventoju
2025-09-17 17:06
kasdienybes, nekeicia nei Zapad, nei Vostok pratybos. Paprasti zmones kaip gyveno tai ir gyvena. O, va sedinciu nevykeliu prie lovio smegenis paveike ne tik, Zapad,Vostok,Jug ir Sever bet, kasdien jie buria nesamones plauna zmonems smegenis ir gasdina, kad rusai puola jau 35 metus. Tokiu nevykeliu nerasi niekur ES , kurie varo zmonems propaganda nepailsdami..
Atsakyti
Aha
Aha
2025-09-17 17:18
Paprastiems žmonėms do pyzdy , jie supranta, kad tai propaganda ir kad niekas nepuls. O jeigu ir puls, tai paprastam žmogui abejoju ar bus skirtunas tarp ES okupantų ir rusų okupantų. Okupantas ir Lietuvoje okupantas ir męs be okupantų gyventi atseit nemokam.
Atsakyti
........................................
........................................
2025-09-17 18:02
Dar niekada taip ramiai nesijaučiau. V.Putino kvietimu į Zapad 2 pratybas atvyko ne tik JAV, bet dar dviejų Nato šalių karininkai ir berods vienuolika Brics šalių sąjungininkai. Bravo, pasimatė šviesa tunelio gale.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (18)
