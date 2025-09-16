Kaip „Zapad“ pratybos keičia pasienio gyventojų kasdienybę? Prakalbo vietiniai lietuviai

Apie tai, „Žinių radijas“ laidoje, diskutuoja Vištyčio seniūnijos seniūno pavaduotoja Rita Vasiliauskienė.
Prasidėjus „Zapad“ pratyboms žvilgsniai krypsta į pasienį – kaip reaguoja Vištyčio gyventojai?
R. Vasiliauskienė Reaguoja, manau, normaliai, nes nejaučiama jokia įtampa. Gyventojai džiaugiasi rudeniniu derliumi, jį apdoroja, ūkininkai sėja ir ruošia dirvą naujam derliui. Manau, gyvenimas seka įprasta vaga.
Stebime dar tebepolėsinčius atvykusius poilsiautojus, kurie mėgsta rudeninę ramybę, dar vis atvyksta į mūsų miestelį turistų autobusai. Taip pat seniūnija nėra gavusi jokių nusiskundimų iš gyventojų, kad kažkas neaiškaus vyksta mūsų miestelyje ar mūsų teritorijoje.
Karinė technika nevažinėja, panikos nėra, gyventojai, manau, gyvena optimistinėmis nuotaikomis ir tikiuosi, kad kariuomenė pasitikrins savo gebėjimus, išmėgins savo pajėgumus ir toliau gyvensime taikoje, kiekvienas su savo džiaugsmais ar rūpesčiais.
Kaip suprantu, vietiniai gyventojai visiškai neturi šiuo atveju, baimės jausmo, o kaip dėl turistų, apie kuriuos užsiminėte, kad atvyksta? Ar jie klausinėja, ar jiems kyla kokių papildomų klausimų?
R. Vasiliauskienė Žinote, asmeniškai neteko su jais susidurti, bet kiek matome pro įstaigos langus, sustojus autobusui, turistai išlipa ramiai, dairymasi, žvalgosi, lanko lankytinus objektus.
Manau, kad taip pat nieko negirdėti ir nesijaučia jokios įtampos ar kokių karinių veiksmų. Anksčiau, dar prieš pratybas, iš Kaliningrado srities vakarais būdavo girdimi dundėjimai, sprogdinimai, tad būdavo pastebėjimų, kad ten jau kažkas vyksta, tačiau šiuo metu kažkaip ramiai visi.
Pastaruoju metu sklinda daug įvairios, tame tarpe ir melagingos informacijos dėl pratybų. Kiek žmonės seka informacinį srautą ir kiek galbūt ir pačiame miestelyje akcentuojate, kad gali būti klaidinančios dezinformacinės informacijos?
R. Vasiliauskienė Manau, kad kiekvienas stebi žiniasklaidą. Mūsų seniūnijoje neseniai vyko civilinės saugos mokymai, tad manau, kad kiekvienas susiduriame ir žinome, tuo labiau, dar vyksta sugriežtinta patikra prie pasienio su Lenkija.
Gyventojai vis tiek vyksta apsipirkti, ir ten galbūt šiek tiek ilgiau užtrunka tas visas procesas, bet manau, kiekvienas supranta, kad tai mūsų visų saugumui ir taip reikia, todėl panikos nekelia.
Vištyčio gyventojai žiniasklaidoje yra kalbėję, kad pasienio miestelis susilaukia mažai dėmesio apskritai šalies kontekste ir galbūt tokios situacijos, kad būtent šalia miestelio vykstančios priešiškos šalies pratybos, priverčia suklusti, kuo gi gyvena pasienio gyventojai, kokia jų kasdienybė. Ar jaučiate kokį susidomėjimą iš valdžios įstaigų?
R. Vasiliauskienė Ne, nepasakyčiau. Manau, kad kol kas situacija rami, visi ramiai reaguoja ir nekelia nei didesnio streso, nei panikos, kad patiems gyventojams po to būtų ramiau ir lengviau tvarkytis su kasdieniniais rūpesčiais.
Vištytis yra pasienyje su Kaliningradu, nors institucijos ragina nevykti į Rusiją ar Baltarusiją. Kaip elgiasi jūsų miestelio gyventojai – ar dar palaiko ryšius, keliauja ten?
R. Vasiliauskienė Asmeniškai negaliu pasakyti, bet manau, kad tai jau labai ribotas reikalas.
Galbūt vienas kitas atsiranda, nes vis tiek riboja ir vizų įsigijimas, ir griežtesnė kontrolė pasienyje. Tad manau, kad daugiau gyventojų vyksta vis dėlto į kaimyninę Lenkiją.
Į kurią dabar reikia šiek tiek palaukti, norint įvažiuoti?
R. Vasiliauskienė Palaukti, taip. Patikrinami dokumentai, automobiliai, ir po to jau praleidžiama.
