  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kariuomenė: Rusijos ir Baltarusijos propagandistai „Zapad“ vadina taikiomis pratybomis

2025-09-16 09:24 / šaltinis: ELTA
2025-09-16 09:24

Tebevykstant Rusijos ir Baltarusijos karinėms pratyboms „Zapad“, Lietuvos kariuomenė priešiškų valstybių informacinėje erdvėje stebi padidėjusį žinučių apie šias pratybas skaičių.

„Zapad-2025“: viskas, ką reikia žinoti apie Rusijos ir Baltarusijos pratybas (nuotr. SCANPIX)

0

„Fiksuojame kontekstinį „Zapad“ pratybų paminėjimų padidėjimą, bet jis išlieka natūralus dalykas, ypač dabar, kai yra aktyvioji fazė, kuri šiandien baigiasi. Natūralu, kad paminėjimų skaičius, ypač aktyviosios fazės metu, yra didesnis“, – LRT radijui antradienį sakė Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamento analitikė Simona Uksaitė.

Jos teigimu, priešiškoje informacinėje erdvėje daugiausia skleidžiamas naratyvas, esą šios pratybos yra taikios, o grėsmę kelia kaimyninės valstybės ir NATO aljansas.

„Ta pagrindinė žinutė, pagrindinis naratyvas apie tas pratybas ir išlieka, kad būtent „Zapad“ yra gynybinio pobūdžio, taikios pratybos ir kad būtent kaimyninių šalių ar NATO veiksmai yra traktuojami kaip provokaciniai, keliantys grėsmę tiek Baltarusijai, tiek Rusijai“, – nurodė kariuomenės analitikė.

„Baltarusija labiau taikos naratyvą akcentuoja, o Rusija labiau fokusuojasi į galios demonstravimą, kad ji ir karo metu sugeba daryti kažkokias pratybas ir treniruotis“, – pabrėžė ji.

ELTA primena, kad penktadienio rytą prasidėjo bendros Rusijos ir Baltarusijos karinės pratybos „Zapad“. 

Lietuvos kariuomenės duomenimis, iš viso šiose pratybose planuoja dalyvauti apie 30 tūkst. karių. Baltarusijoje laukiama iki 8 tūkst. ir Kaliningrade – iki 4 tūkst. karių, pratybų tikslas – pademonstruoti galią Vakarams.

