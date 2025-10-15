Kalendorius
Spalio 15 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

JAV kariuomenės vadas ragina „Hamas“ nutraukti represijas ir egzekucijas prieš „kolaborantus“

2025-10-15 18:31 / šaltinis: BNS
2025-10-15 18:31

Aukšto rango JAV kariuomenės vadas Artimuosiuose Rytuose trečiadienį paragino islamistų grupuotę „Hamas“ nutraukti represijas ir vykdomas egzekucijas numanomiems kolaborantams.

Hamas BNS Foto

Aukšto rango JAV kariuomenės vadas Artimuosiuose Rytuose trečiadienį paragino islamistų grupuotę „Hamas“ nutraukti represijas ir vykdomas egzekucijas numanomiems kolaborantams.

REKLAMA
0

„Primygtinai raginame „Hamas“ nedelsiant nutraukti smurtą ir šaudymą į nekaltus palestiniečių civilius Gazos Ruože“, – sakoma JAV Centrinės vadovybės (CENTCOM) vadovo admirolo Brado Cooperio pranešime. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nuo tada, kai Izraelio pajėgos pradėjo trauktis iš Gazos Ruožo pagal JAV prezidento Donaldo Trumpo 20 punktų paliaubų susitarimą, „Hamas“ sustiprino savo kontrolę sunaikintuose miestuose ir pradėjo represijas prieš gyventojus.

REKLAMA
REKLAMA

Trečiadienį B. Cooperis paragino „Hamas“ pasinaudoti „istorine taikos galimybe“ ir pasitraukti griežtai laikantis D. Trumpo plano bei nedelsiant nusiginkluoti.

REKLAMA

„Perdavėme savo nuogąstavimus tarpininkams, kurie sutiko dirbti kartu su mumis, kad užtikrintume taiką ir apsaugotume nekaltus Gazos civilius gyventojus“, – pareiškime nurodė B. Cooperis. 

„Hamas“ savo oficialiame kanale paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip gatvėje įvykdoma egzekucija aštuoniems atsiklaupusiems įtariamiesiems užrištomis akimis, pavadintiems „kolaborantais ir nusikaltėliais“.

REKLAMA
REKLAMA

Medžiaga, atrodo, filmuota pirmadienio vakarą, pasirodė tuo metu, kai tam tikrose teritorijos dalyse vyko ginkluoti susirėmimai tarp įvairių „Hamas“ saugumo padalinių ir ginkluotų palestiniečių klanų, penktą JAV tarpininkaujant sudarytų paliaubų tarp „Hamas“ ir Izraelio dieną.

Teritorijos šiaurėje, Izraelio pajėgoms pasitraukus iš Gazos miesto, „Hamas“ vyriausybės ginkluota policija su juodomis kaukėmis vėl pradėjo patruliuoti gatvėse.

„Mūsų žinia aiški: neliks vietos nusikaltėliams ar tiems, kurie kelia grėsmę piliečių saugumui“, – naujienų agentūrai AFP pareiškė palestiniečių saugumo šaltinis. 

Izraelis ir JAV tvirtina, kad „Hamas“ neturės jokio vaidmens būsimoje Gazos Ruožo vyriausybėje. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Karas Izraelyje (nuotr. SCANPIX)
Egipto žiniasklaida: pirmosios netiesioginės derybos dėl Gazos Ruožo baigėsi „pozityvia atmosfera“ (3)
Gazos Ruožas (nuotr. SCANPIX)
„Hamas“ sutinka su kai kuriais Trumpo plano aspektais: paleis įkaitus, bet sieks derybų (11)
Kas galėtų valdyti Gazos Ruožą po karo? Tarp kandidatų – netikėta asmenybė (nuotr. SCANPIX)
„Hamas“ pareigūnas: reikia daugiau laiko Donaldo Trumpo planui dėl Gazos Ruožo išstudijuoti (5)
Donaldas Trumpas (AP Photo nuotr.)
„Jei ne, tai bus labai liūdna pabaiga“: Trumpas nustatė terminą „Hamas“ nusiginklavimui (4)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų