JAV kariuomenės vadas ragina „Hamas“ nutraukti represijas ir egzekucijas prieš „kolaborantus“

„Primygtinai raginame „Hamas“ nedelsiant nutraukti smurtą ir šaudymą į nekaltus palestiniečių civilius Gazos Ruože“, – sakoma JAV Centrinės vadovybės (CENTCOM) vadovo admirolo Brado Cooperio pranešime.
Nuo tada, kai Izraelio pajėgos pradėjo trauktis iš Gazos Ruožo pagal JAV prezidento Donaldo Trumpo 20 punktų paliaubų susitarimą, „Hamas“ sustiprino savo kontrolę sunaikintuose miestuose ir pradėjo represijas prieš gyventojus.
Trečiadienį B. Cooperis paragino „Hamas“ pasinaudoti „istorine taikos galimybe“ ir pasitraukti griežtai laikantis D. Trumpo plano bei nedelsiant nusiginkluoti.
„Perdavėme savo nuogąstavimus tarpininkams, kurie sutiko dirbti kartu su mumis, kad užtikrintume taiką ir apsaugotume nekaltus Gazos civilius gyventojus“, – pareiškime nurodė B. Cooperis.
„Hamas“ savo oficialiame kanale paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip gatvėje įvykdoma egzekucija aštuoniems atsiklaupusiems įtariamiesiems užrištomis akimis, pavadintiems „kolaborantais ir nusikaltėliais“.
Medžiaga, atrodo, filmuota pirmadienio vakarą, pasirodė tuo metu, kai tam tikrose teritorijos dalyse vyko ginkluoti susirėmimai tarp įvairių „Hamas“ saugumo padalinių ir ginkluotų palestiniečių klanų, penktą JAV tarpininkaujant sudarytų paliaubų tarp „Hamas“ ir Izraelio dieną.
Teritorijos šiaurėje, Izraelio pajėgoms pasitraukus iš Gazos miesto, „Hamas“ vyriausybės ginkluota policija su juodomis kaukėmis vėl pradėjo patruliuoti gatvėse.
„Mūsų žinia aiški: neliks vietos nusikaltėliams ar tiems, kurie kelia grėsmę piliečių saugumui“, – naujienų agentūrai AFP pareiškė palestiniečių saugumo šaltinis.
Izraelis ir JAV tvirtina, kad „Hamas“ neturės jokio vaidmens būsimoje Gazos Ruožo vyriausybėje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!