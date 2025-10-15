Kalendorius
Spalio 15 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Nepaisant paliaubų, Izraelio ugnis netoli Gazos miesto pražudė du žmones, teigia medikai

2025-10-15 17:30 / šaltinis: ELTA
2025-10-15 17:30

Nepaisant to, kad galioja paliaubos, trečiadienį Gazos Ruože žuvo du palestiniečiai, pranešė medikai ir pridūrė, kad jie gyvybių neteko per Izraelio apšaudymą į rytus nuo Gazos miesto.

Gazos Ruožas (nuotr. SCANPIX)

Nepaisant to, kad galioja paliaubos, trečiadienį Gazos Ruože žuvo du palestiniečiai, pranešė medikai ir pridūrė, kad jie gyvybių neteko per Izraelio apšaudymą į rytus nuo Gazos miesto.

REKLAMA
0

Izraelio kariuomenė pareiškė, kad keli įtartini asmenys peržengė nustatytą atsitraukimo liniją ir priartėjo prie Izraelio karių Gazos Ruožo šiaurėje, taip pažeisdami paliaubų susitarimą. Kariai paleido ugnį, kad „pašalintų grėsmę“, tvirtino kariuomenė. Kariškiai pakartojo Gazos Ruožo gyventojams skirtą perspėjimą nesiartinti prie Izraelio pajėgų, kurios vis dar yra dislokuotos daugiau nei pusėje šios pakrantės teritorijos.

Paliaubos tarp Izraelio ir islamistinės grupuotės „Hamas“, kurias padėjo sudaryti JAV, Egiptas ir Kataras, galioja nuo penktadienio.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų