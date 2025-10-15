Nepaisant paliaubų, Izraelio ugnis netoli Gazos miesto pražudė du žmones, teigia medikai

Izraelio kariuomenė pareiškė, kad keli įtartini asmenys peržengė nustatytą atsitraukimo liniją ir priartėjo prie Izraelio karių Gazos Ruožo šiaurėje, taip pažeisdami paliaubų susitarimą. Kariai paleido ugnį, kad „pašalintų grėsmę“, tvirtino kariuomenė. Kariškiai pakartojo Gazos Ruožo gyventojams skirtą perspėjimą nesiartinti prie Izraelio pajėgų, kurios vis dar yra dislokuotos daugiau nei pusėje šios pakrantės teritorijos.
Paliaubos tarp Izraelio ir islamistinės grupuotės „Hamas“, kurias padėjo sudaryti JAV, Egiptas ir Kataras, galioja nuo penktadienio.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!