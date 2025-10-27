Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Birštone – kraupus radinys: automobilyje aptiktas miręs žmogus

2025-10-27 09:54 / šaltinis: ELTA
2025-10-27 09:54

Sekmadienio rytą Birštone automobilyje rastas negyvas vyras.

Greitoji medicinos pagalba (nuotr. 123rf.com)

Sekmadienio rytą Birštone automobilyje rastas negyvas vyras.

Kaip pranešė Alytaus apskrities policija, 1965 metais gimusio vyro kūnas buvo rastas apie 7.50 val. Kęstučio gatvėje esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje, automobilio „Renault Modus“ priekinėje vairuotojo sėdynėje.

Pirminiais duomenimis, kūnas be išorinių kūno sužalojimų. 

Dar vieno vyro lavonas tą pačią  dieną Alytaus rajono savivaldybėje buvo rastas apie 12.30 val.

Anot teisėsaugos, 1973 metais gimęs vyras rastas negyvas Nemunaičio seniūnijoje, Gečialaukio kaime esančiame miške, ant kelio.

Policija pradėjo ikiteisminius tyrimus mirties priežastims nustatyti.

