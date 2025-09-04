Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda abejoja Saulytės kandidatūra: manau, yra žmonių, kurie turėtų tam tikrą įdirbį šioje srityje

2025-09-04 15:56 / šaltinis: ELTA
2025-09-04 15:56

Į aplinkos ministres „aušriečių“ deleguojamai Renatai Saulytei pripažinus, kad jai trūksta reikiamų kompetencijų šioms pareigoms, prezidentas Gitanas Nausėda skeptiškai vertina siūlomą kandidatę.

Renata Saulytė

Į aplinkos ministres „aušriečių“ deleguojamai Renatai Saulytei pripažinus, kad jai trūksta reikiamų kompetencijų šioms pareigoms, prezidentas Gitanas Nausėda skeptiškai vertina siūlomą kandidatę.

3

„Aš gal į klausimą klausimu atsakysiu. Ar iš tikrųjų Lietuvoje nėra daugiau žmonių, kurie atitiktų tuos formaliuosius partijos keliamus kriterijus, mano keliamus kriterijus ir kurie vis dėlto turėtų tam tikrą įdirbį šioje srityje tam, kad jiems nereikėtų 105 proc. pasikliauti vien tik savo komanda?“ – ketvirtadienį retoriškai klausė G. Nausėda.

„Manau, kad tokių žmonių yra“, – pabrėžė jis.

Pasak šalies vadovo, dėl R. Saulytės pirmiausiai turi apsispręsti paskirtoji premjerė Inga Ruginienė.

„Pirmiausiai, turi apsispręsti pati premjerė ir teikti jos (R. Saulytės – ELTA) kandidatūrą arba neteikti jos kandidatūros“, – tvirtino prezidentas.

Kaip jau buvo skelbta, ketvirtadienį žurnalistams R. Saulytė pripažino, jog jai trūksta reikiamų kompetencijų darbui Vyriausybėje. Nepaisant to, jeigu būtų paskirta vadovauti Aplinkos ministerijai, ji tvirtina sieksianti suburti stiprią ekspertų komandą.

„Žinoma, kompetencijų man trūksta ir to niekada neslėpiau. Visais atvejais sakiau, kad mano stiprybė turėtų būti suburti stipri komandą. Apie stiprią komandą, specialistų komandą, ekspertų komandą šiandien išgirdau iš ir gerbiamos premjerės, tai tos linijos ir laikysiuosi“, – po susitikimo su paskirtąja premjere Inga Ruginiene žurnalistams sakė R. Saulytė.

ELTA primena, kad ketvirtadienį paskirtoji premjerė I. Ruginienė susitiko su „Nemuno aušros“ deleguota kandidate į aplinkos ministrės pareigas R. Saulyte.

„Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis žurnalistams patvirtino, kad R. Saulytė nėra vienintelė kandidatė vadovauti Aplinkos ministerijai, tačiau kitų siūlomų pavardžių neatskleidė.

R. Saulytė nuo gegužės dirbo Rimanto Mockaus vadovaujamos Teisingumo ministerijos kanclere, tačiau šiose pareigose išbuvo tik kelis mėnesius. 

Anksčiau kandidatė į aplinkos ministres yra vadovavusi mažmeninės prekybos tinklo „Maxima“ grupės komunikacijai, dirbo medicininę įrangą gaminančios bendrovės „Thermo Fisher Scientific Baltics“ vidinės komunikacijos vadove.

