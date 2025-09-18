Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Dienos pjūvis

DIENOS PJŪVIS. Mūšis tarp Žemaitaičio, Nausėdos ir Ruginienės – ar koalicija grius?

2025-09-18 13:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-18 13:57

Lietuva jau kurį laiką stebi vis didėjančias įtampas dėl naujosios koalicijos ir ministrų kabineto formavimo. Atrodo, kad vos tik randami nauji kandidatai, jie netrukus atmetami. Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė sako, kad jos kantrybės taurė baigiant formuoti Vyriausybę yra perpildyta, tačiau ji tikisi, jog procesas baigsis kitą savaitę.

5

Apie tai, kokie pokyčiai laukia politikoje, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja politologė Rima Urbonaitė ir komunikacijos specialistas Linas Kontrimas.

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. 

