Eneli Jefimovos treneris: „Jei Meilutytė finale plauks „švariai“, tai ją aplenkti bus labai sudėtinga“

Ryte lietuvė laimėjo 50 m plaukimo krūtine atranką su geriausiu sezono rezultatu pasaulyje (29.82). Vakare pusfinalyje R. Meilutytė sezono rekordą dar labiau pagerino (29.54). Net ir pagrindine R. Meilutytės varžove vadinama kinė Qianting Tang nepalaikė lietuvės tempo ir atsiliko 0.5 sek., kas tokioje trumpoje distancijoje yra didžiulis deficitas.

Estė Eneli Jefimova iki šeštadienio galėjo pasigirti geriausiu sezono rezultatu pasaulyje (29.83), bet Singapūre dar nepajėgė įveikti 30 sek. ribos.

REKLAMA

REKLAMA

„Šitas čempionatas kol kas ne toks, kokio tikėjomės, bet svarbiausia, kad pavyko patekti į finalą. Tam tikromis atkarpomis Eneli plaukia puikiai, bet kitomis atkarpomis kiek stringa. Dar turime 24 valandas, kad atliktume tam tikrus pakeitimus, jog rytoj ji pasirodytų geriau. Aš kalbu apie grybšnių skaičių, apie grybšnių intensyvumą – čia Eneli trūksta stabilumo. Kartais ji grybšnius atlieka per greitai, kartais – per lėtai. Ritmas dar nepagautas. Iš techninės pusės viskas yra gerai, gal tiesiog koją kiša nervinė įtampa. Kaip sakoma, jei finalo metu pradėsi galvoti apie savo plaukimo techniką, tada būsi per lėtas. Finale reikia pasitikėti savo jėgomis ir tiesiog plaukti į finišą“, – estų ERR sakė E. Jefimovos treneris Henry Heinas.

REKLAMA

R. Meilutytė kol kas yra vienintelė sportininkė, kuri Singapūre plaukė 50 m krūtine greičiau nei per 30 sek. Anot H. Heino, kitos plaukikės aplenkti lietuvę gali tik tuo atveju, jei ji padarys klaidą.

„Jei neklystu, Rūta yra nenugalima 50 m rungtyje paskutinius 4 metus. Jei ji plauks „švariai“, tai ją aplenkti bus labai sudėtinga. Nugalėti Rūtą galima tik tada, jei ji padaro klaidą. Dėl likusių medalių kova bus atvira. Manau, kad visos 7 likusios sportininkės gali kovoti dėl apdovanojimų, nes jų rezultatai labai panašūs. Tikiu, kad šitoje kovoje bus Eneli.

REKLAMA

REKLAMA

Kokio rezultato reikės medaliui? Nemanau, kad Eneli būtinai reikės gerinti karjeros rekordą. Manau, kad užteks plaukti lygiai per 30 sek. arba šiek tiek greičiau. Reikia padaryti viską, kad rytojaus finalui Eneli būtų kuo geriau pasiruošusi“, – užbaigė H. Heinas.

Moterų 50 m plaukimo krūtine finalas prasidės sekmadienį 14.10 val. Lietuvos laiku.