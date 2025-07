Marchandas triuškinančiu tempu pagerino legendinį pasaulio rekordą 200 m kompleksiniame plaukime

Prancūzijos plaukimo superžvaigždė Leonas Marchandas ženkliai sutrumpino savo programą šiame čempionate ir nusprendė koncentruotis tik į kompleksinius plaukimus. Toks sprendimas pasiteisino, nes 200 m kompleksinį plaukimą prancūzas pasitiko būdamas visiškai „šviežias“ ir pademonstravo neįtikėtiną greitį.

Senąjį pasaulio rekordą triuškinęs L. Marchandas jau pusfinalyje užfiksavo 1 min. 52.69 sek. rezultatą. Prancūzas net 1.31 sek. pagerino pasaulio rekordą, kuris iki tol 14 metų buvo nepajudintas ir priklausė amerikiečiui Ryanui Lochtei (1:54.00).

LEON MARCHAND!!!! 1:52.69 200 IM!!! NEW WORLD RECORD!!!! pic.twitter.com/oDQ7ZnrRWo

Nuo L. Marchando gerokai atsiliko amerikietis Shaine‘as Casas (1:55.13) bei britas Duncanas Scottas (1:55.51).

„Žinojau, kad šiandien galiu bent jau priartėti prie pasaulio rekordo, nes atrankoje jaučiausi labai gerai. Panašu, kad sprendimas sumažinti rungčių skaičių pasiteisino“, – džiaugėsi prancūzas.

Leon Marchand king of the long course individual medley 😱 #AQUASingapore25



200 IM - Lochte 2011 ➡️ Marchand 2025 ✅

400 IM - Phelps 2008 ➡️ Marchand 2023 ✅ pic.twitter.com/oHiG5qJDhn

