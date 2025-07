Vietoj džiaugsmo – keiksmažodis: Kanados žvaigždė nesusivaldė po auksinio finalo

Moterų 200 m plaukime peteliške dominavo kanadietė Summer McIntosh (2:01.99 min.). 18-metė pagerino pasaulio čempionatų rekordą ir pasiekė naują žemyno rekordą.

S. McIntosh iki pasaulio rekordo, kuris nuo pat 2009 m. priklauso kinei Liu Zige (2:01.81), trūko vos 0.18 sek. Kanadietė, pamačiusi, kiek jai trūko iki pasaulio rekordo, nesusivaldė ir nusikeikė.

Summer McIntosh with some “authenticity” after nearly breaking the 200 fly World Record 🤣



In a sport overflowing with performative and forced sportsmanship, authenticity is at a premium.pic.twitter.com/uzNvhrbrwA

