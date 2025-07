12-metės kinės Yu Zidi pasiekimas pasaulio plaukimo čempionate: stulbinanti 4-oji vieta ir vos 0.06 sek. iki medalio

Moterų 200 m kompleksiniame plaukime favoritės statusą pateisino kanadietė Summer McIntosh (2:06.69 min.). 18-metė kanadietė kiek anksčiau šiemet pagerino pasaulio rekordą (2:05.70).

Antra buvo amerikietė Alex Walsh (2:08.58), trečia – kanadietė Mary-Sophie Harvey (2:09.15).

GOLD #2 FOR 🇨🇦 SUMMER MCINTOSH



🇨🇦 MARY-SOPHIE HARVEY BRONZE



Canadian superstar Summer McIntosh wins the women’s 200m individual medley in a time of 2:06.69.



With that medal McIntosh is now Canada’s most decorated long course world championship swimmer with 10. pic.twitter.com/NvDzp81zkY