Pasaulio plaukimo čempionate pirmą kartą per 117 metų pusfinalyje neliko JAV sportininkų

Vyrų 100 m plaukimo nugara pusfinalyje greičiausias buvo vengras Hubertas Kosas (52.21 sek.). Antrą rezultatą pasiekė Klimentas Kolesnikovas (52.26) iš „neutralių atletų B komandos“, o trečias buvo Pietų Afrikos Respublikos plaukikas Pieteris Coetze (52.29), pagerinęs Afrikos rekordą.

Įdomu tai, kad šios rungties pusfinalyje nedalyvavo nė vienas amerikietis. Tai pirmas atvejis nuo 1908 m., kai pasaulio čempionate 50 m ilgio baseine arba olimpinėse žaidynėse į šios rungties pusfinalį nepateko nė vienas JAV plaukikas.

Prieš tai toks atvejis buvo fiksuotas 1908 m. Londono olimpiadoje, kai varžybos dar vykdavo kitokiu formatu, o vienintelis JAV atstovas toje rungtyje Augustas Goesslingas liko už pusfinalio borto.

