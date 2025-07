Martinenghi po sėkmingo protesto Singapūre pelnė sidabrą, rusų lyderis diskvalifikuotas dėl taisyklių pažeidimo

Vyrų 100 m plaukimą krūtine laimėjo kinas Qinas Haiyangas (58.23 sek.). Sidabrą pelnė olimpinis čempionas italas Nicolo Martinenghi (58.58). Italas sekmadienį po pusfinalio buvo diskvalifikuotas dėl neva neleistino judesio atsispiriant nuo sienelės, bet po protesto buvo grąžintas į varžybas.

🇨🇳 Qin Haiyang coming back in the second half of the men’s 100m breaststroke to take the win 🥇 #Swimming #AQUASingapore25 pic.twitter.com/6M812Y0IMb

