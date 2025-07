Nusivylęs Danas Rapšys: „Niekas už mane nepamiegos“

Rūta Meilutytė ir Kotryna Teterevkova antrą Singapūre vykstančio pasaulio vandens sporto („World Aquatics”) čempionato dieną pradėjo galingai – abi pateko į plaukimo 100 m krūtine pusfinalį. R. Meilutytė nuotolį nuplaukė per 1 min. 06,55 sek. (8 vieta), o K. Teterevkova – per 1 min. 06,21 sek. (5 vieta). Atrankoje Kotrynos rezultatas buvo per 0,19 sek. nuo asmeninio rekordo.