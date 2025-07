Didžiausia staigmena pasaulio plaukimo čempionate: geriausio sezono rezultato savininkė liko už pusfinalio borto

To paties nebuvo galima pasakyti apie 22-ejų britę Angharad Evans. Ji atrankoje užtruko 1 min. 7.04 sek., užėmė 18-ą vietą ir liko per 0.08 sek. nuo vietos pusfinalyje.

A. Evans nesėkmė tapo didžiausia atrankos sensacija. Britė turi geriausią sezono rezultatą pasaulyje (1:05.37), o „SwimSwam“ ekspertai jai žadėjo pasaulio čempionato bronzą 100 m plaukime krūtine.

The Thanyapura Sports & Health Resort has likely claimed yet another victim — British Olympian Angharad Evans misses the 100 Breast semis, despite her excellent form earlier this season having set the world leading time with a 1:05.37.#AQUASingapore2025 pic.twitter.com/QbzMYR6HmE