Justine Murdock ir Tajus Juška baigė pasirodymus pasaulio čempionate

J. Murdock moterų 200 m nugara rungtyje distanciją įveikė per 2 min. 14.14 sek. ir užėmė 29-ą vietą.

Atranką laimėjo australė Kaylee McKeown (2:08.01), antra liko vengrė Dora Molnar (2:08.53), o trečia – amerikietė Claire Curzan (2:08.58).

Vyrų 50 m laisvuoju stiliumi atrankoje T. Juška užfiksavo 22.88 sek. laiką ir buvo 53-ias.

Geriausiai šioje atrankoje pasirodė serbas Andrejus Barna (21.44), antras liko amerikietis Jackas Alexy (21.52), o trečias – neutraliosios B komandos narys Egoras Kornevas (21.52).

T. Juška turėjo dalyvauti ir 100 m peteliške atrankoje, tačiau 16-mečio prireikė Lietuvos rinktinei, kurioje jis pakeitė susirgusį Tomą Navikonį.

4 x 200 m laisvuoju stiliumi atrankoje Lietuvos rinktinė su Tomu Lukminu, Danu Rapšiu, T. Juška ir Kristupu Trepočka užfiksavo 7 min. 10.48 sek. laiką ir liko 11-i tarp 16 komandų.

T. Lukminas distanciją įveikė per 1 min. 47.34 sek., D. Rapšys – per 1 min. 47.03 sek., T. Juška – per 1 min. 48.27 sek., o K. Trepočka – per 1 min. 47.84 sek.

Penktadienio vakarinėje sesijoje pasirodys Kotryna Teterevkova, kuri nuo 15.08 val. varžysis 200 m krūtine finale.

Šeštadienio rytinėje sesijoje 50 m krūtine atrankoje dalyvaus Rūta Meilutytė ir Kotryna Teterevkova, o 50 m nugara atrankoje plauks ir Mantas Kaušpėdas.