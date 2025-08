Grousset pasiekė naują Europos rekordą, McKeown atsisakė duoti interviu

Vyrų 100 m plaukime peteliške Europos rekordą pasiekė prancūzas Maxime‘as Grousset (49.62). Iki pasaulio rekordo, kurį 2021 m. pasiekė amerikietis Caelebas Dresselas , prancūzui trūko 0.17 sek.

Sidabrą pelnė šveicaras Noe Ponti (49.83), bronzą – Kanados atstovas Ilya Kharunas (50.07).

Maxime Grousset said: Wings? Got ‘em. 🙌



Flying through the 100m Butterfly to take the gold! 🦋💥#AQUASingapore25 #Swimming pic.twitter.com/iJ33TZmdGI