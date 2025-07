Nelauktą aukso medalį iškovojusi Elendt: „Jei man tai nusibos, galėsiu nors ir rytoj baigti karjerą“

Ji į 100 m krūtine finalą pateko tik su 7-u rezultatu ir plaukė kraštiniame – pirmame – takelyje. Nepaisant to, vokietė finišavo pirma (1:05.19) ir paneigė visas prognozes, mat niekas iš ekspertų jai nežadėjo medalio, jau nekalbant apie auksą. A. Elendt ženkliai pagerino Vokietijos rekordą ir pasiekė geriausią sezono rezultatą pasaulyje. Palyginimui, pernai Paryžiaus olimpiadoje vokietė šioje rungtyje tebuvo 20-a ir galvojo apie karjeros pabaigą.

Talk about winning your first ever Gold medal in style? 👀



Anna Elendt just did it on the Women’s 100m Breaststroke 😮#AQUASingapore25 #Swimming pic.twitter.com/QsEYgxlSXV

