Lietuvos plaukikai pasaulio čempionate liko 19-oje vietoje, Kinija – už finalo borto, Vokietija – diskvalifikuota

Paskutinę varžybų dieną vyrų kombinuotoje estafetėje 4x100 m Lietuvos rinktinė finišavo 19-a (3:36.46 min.) tarp 26 rinktinių. Mantas Kaušpėdas savo etapą nugara nuplaukė per 55.29 sek., krūtine plaukęs Andrius Šidlauskas finišavo per 1 min. 0.10 sek., Tajus Juška peteliške finišą pasiekė per 53.15 sek., o Tomas Navikonis laisvuoju stiliumi yrėsi per 47.92 sek.

Vietą finale garantavo 3 min. 32.54 sek., tad lietuviams nebūtų užtekę net ir šalies rekordo (3:33.70).

REKLAMA

REKLAMA

Sensacingai į finalą nepateko kinai, kurie buvo 9-i (3:32.69) – jiems pritrūko 0.15 sek. iki korėjiečių. Kinai pernai tapo šios rungties olimpiniais čempionais ir Singapūre turėjo dvi ryškias savo žvaigždes (Qiną Haiyangą ir Paną Zhanle), bet vis tiek liko už borto.

Finale nematysime ir Vokietijos rinktinės su Luku Martensu priešakyje. Vokiečiai buvo diskvalifikuoti, nes Luca Armbrusteris į baseiną įšoko 0.07 sek. anksčiau nei komandos draugas Lucas Matzerathas palietė sienelę.

Atrankoje greičiausia buvo JAV rinktinė (3:29.65).