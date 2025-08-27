Ryčio Gurklio dominavimą Europos ralio kroso čempionato etape Suomijoje nutraukė varžovo manevras

Rytis Gurklys pasakojo, kad naują ir iki tol nemėgintą Suomijos trasą jam pavyko greitai perprasti. Iš pradžių lietuviui klausimų kėlė itin slidus žvyrinės trasos dalies pagrindas, tačiau adaptacijai daug laiko neprireikė. Jau kvalifikaciniuose važiavimuose Rytis Gurklys ėmė demonstruoti geriausius rezultatus ir prasibrovė į lyderio poziciją. Lietuviui puikiai klostėsi startai, puikiai pavyko pasirinkti ir „Joker“ rato strategiją.
Kai jau atrodė, kad pergalė pasiekiama ranka ir Rytis Gurklys gali važiuoti pranašesniu tempu nei varžovai, finale į lietuvio automobilį tiesiog įsirėžė oponentas. Rytis Gurklys buvo išmuštas iš trasos ir nusirito į rikiuotės pabaigą bei finišavo paskutinis iš finalininkų.
„Kvalifikacijas laimėjau, pusfinalį irgi laimėjau, o finale buvau iškirstas. Finale po starto, atvažiuodamas į pirmąjį posūkį stabdžiausi šiek tiek anksčiau, kad neišslysčiau, kadangi buvo paliję.
Stabdžiau taip, kad būčiau užtikrintas ir neįvelčiau klaidų. Tuomet gavau vieną smūgį į galą, susimėčiau. Tada gavau antrą smūgį. O grįždamas į savo trajektoriją gavau trečią smūgį į kampą. Nulėkiau į padangas ir finišavau šeštas“, – sakė Rytis Gurklys.
Maža to, teisėjai incidentą sukėlusiam varžovui, su kuriuo lietuvis kovoja dėl lyderio pozicijos metinėje įskaitoje, jokios nuobaudos neskyrė. Visgi komanda skaičiuoja, kad jei oponentui ir būtų pritaikyta nuobauda, šioje situacijoje labiausiai išloštų kitas sportininkas, kuris šiuo metu metinėje įskaitoje užima trečiąją vietą, nes pačiam Ryčiui Gurkliui dėl varžovo manevro prarastų pozicijų jau niekas nekompensuos.
„Sunku pasakyti, ką teisėjai galvojo, kad jo nenubaudė. Bandėme kalbėtis su teisėjais, bet sprendimo jie nepakeitė. Labai gaila, nes iki šio incidento turėjau galimybę kovoti dėl pirmosios vietos metinėje Europos čempionato įskaitoje. Dabar pirmos vietos užimti neturiu net teorinių galimybių, o antra vieta manęs netenkina. Niekas ten nevažiuoja dėl antrosios vietos“, – sakė Rytis Gurklys.
Nepaisant prarastos galimybės tapti Europos čempionu, Rytis Gurklys vyks ir į paskutinį Europos ralio kroso čempionato etapą, kuris rugsėjo 20-21 dienomis vyks Turkijoje.
