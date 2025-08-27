Kalendorius
Rugpjūčio 27 d., trečiadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Kita

Ryčio Gurklio dominavimą Europos ralio kroso čempionato etape Suomijoje nutraukė varžovo manevras

2025-08-27 15:14 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-27 15:14

Suomijoje, „Kymi Ring“ trasoje baigėsi ketvirtasis Europos ralio kroso čempionato etapas. Senojo žemyno pirmenybėse šiemet varžosi ir jaunasis lietuvis Rytis Gurklys. Šįkart lietuvis ir vėl demonstravo stabilumą ir puikų greitį, tačiau finale varžovo buvo išmuštas iš trasos.

Europos ralio kroso čempionato etapas Suomijoje | Komandos nuotr.

Suomijoje, „Kymi Ring“ trasoje baigėsi ketvirtasis Europos ralio kroso čempionato etapas. Senojo žemyno pirmenybėse šiemet varžosi ir jaunasis lietuvis Rytis Gurklys. Šįkart lietuvis ir vėl demonstravo stabilumą ir puikų greitį, tačiau finale varžovo buvo išmuštas iš trasos.

REKLAMA
0

Rytis Gurklys pasakojo, kad naują ir iki tol nemėgintą Suomijos trasą jam pavyko greitai perprasti. Iš pradžių lietuviui klausimų kėlė itin slidus žvyrinės trasos dalies pagrindas, tačiau adaptacijai daug laiko neprireikė. Jau kvalifikaciniuose važiavimuose Rytis Gurklys ėmė demonstruoti geriausius rezultatus ir prasibrovė į lyderio poziciją. Lietuviui puikiai klostėsi startai, puikiai pavyko pasirinkti ir „Joker“ rato strategiją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kai jau atrodė, kad pergalė pasiekiama ranka ir Rytis Gurklys gali važiuoti pranašesniu tempu nei varžovai, finale į lietuvio automobilį tiesiog įsirėžė oponentas. Rytis Gurklys buvo išmuštas iš trasos ir nusirito į rikiuotės pabaigą bei finišavo paskutinis iš finalininkų.

REKLAMA
REKLAMA

„Kvalifikacijas laimėjau, pusfinalį irgi laimėjau, o finale buvau iškirstas. Finale po starto, atvažiuodamas į pirmąjį posūkį stabdžiausi šiek tiek anksčiau, kad neišslysčiau, kadangi buvo paliję.

REKLAMA

Stabdžiau taip, kad būčiau užtikrintas ir neįvelčiau klaidų. Tuomet gavau vieną smūgį į galą, susimėčiau. Tada gavau antrą smūgį. O grįždamas į savo trajektoriją gavau trečią smūgį į kampą. Nulėkiau į padangas ir finišavau šeštas“, – sakė Rytis Gurklys.

Maža to, teisėjai incidentą sukėlusiam varžovui, su kuriuo lietuvis kovoja dėl lyderio pozicijos metinėje įskaitoje, jokios nuobaudos neskyrė. Visgi komanda skaičiuoja, kad jei oponentui ir būtų pritaikyta nuobauda, šioje situacijoje labiausiai išloštų kitas sportininkas, kuris šiuo metu metinėje įskaitoje užima trečiąją vietą, nes pačiam Ryčiui Gurkliui dėl varžovo manevro prarastų pozicijų jau niekas nekompensuos.

REKLAMA
REKLAMA

„Sunku pasakyti, ką teisėjai galvojo, kad jo nenubaudė. Bandėme kalbėtis su teisėjais, bet sprendimo jie nepakeitė. Labai gaila, nes iki šio incidento turėjau galimybę kovoti dėl pirmosios vietos metinėje Europos čempionato įskaitoje. Dabar pirmos vietos užimti neturiu net teorinių galimybių, o antra vieta manęs netenkina. Niekas ten nevažiuoja dėl antrosios vietos“, – sakė Rytis Gurklys.

Nepaisant prarastos galimybės tapti Europos čempionu, Rytis Gurklys vyks ir į paskutinį Europos ralio kroso čempionato etapą, kuris rugsėjo 20-21 dienomis vyks Turkijoje.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų