Benedikto Vanago kova keliasi į Lenkiją – ar nesudegė viltys Europos taurėje?

Grįžus į Lietuvą, komandos technikai patikslino automobilio gaisro Vengrijoje priežastis – trūkusi sankabos skysčio magistralė. Technologiškai ji yra virš išmetimo sistemos, kuri greičio ruože būna įkaitusi iki 900 laipsnių. Nors, tiek duslintuvas, tiek sankabos skysčio magistralė yra apsaugotos specialia, karščiui atsparia medžiaga, išsiliejęs skystis sukėlė gaisrą variklio skyriuje.
„Gaisras gali grėsti totaliu bolido sunaikinimu, todėl buvo priimtas sprendimas pasitraukti iš greičio ruožo. Laiku suvaldžius liepsną, bei grįžus į komandos bazę Vilniuje matome, kad nuostoliai minimalūs. Buvo atliktas sankabos sistemos remontas bei apdegusios elektros instaliacijos keitimas“, – dalinasi ekipažo pilotas B. Vanagas.
„Baja Poland“ – didelės konkurencijos lenktynės. Ralio-reidas vyks unikalioje vietoje – Ščecino, Dobrės ir Dravsko Pomorskio karinio poligono trasoje. Lenktynininkams teks įveikti sudėtingas ir ilgas trasas, kurių kai kurie etapai gali siekti ir daugiau nei 200 kilometrų. Čia įprastai dominuoja Lenkijos pilotai, kurie gerai išmano vietos specifiką, miškus, duobes bei posūkius, jie čia nardo kaip žuvys savo akvariume.
„Žinome, kad turime gerą greitį ir darysime viską, kad pasipriešinti kolegoms trasoje. Europos bajų taurėje po Vengrijos etapo kylame į 4-ąją vietą absoliučioje įskaitoje ir 2-ąją vietą Ultimate kategorijoje. Po pasirodymo Lenkijoje skaičiuosime, kokie matematiniai šansai kovoti dėl pergalės Europos taurėje toliau“, – dėsto Dakaro legenda tituluojamas B. Vanagas.
Aisvydas Paliukėnas antrina: Esu navigavęs šioje trasoje 2019-aisiais, tikrai specifinė trasa. Greiti vietiniai lenktynininkai puikiai žino visus kelių niuansus, bet mes turime savo tikslus – į tai ir koncentruojamės.
Kaimyninėje Lenkijoje vyksiantis 17-asis „Baja Poland“ bekelės ralis yra vienas iš 9 FIA Europos bajų taurės etapų, 7-asis iš 9-ių. Ekipažai turės įveikti 637 km maršrutą, iš kurių 350,7 km bus specialieji greičio ruožai. Vienas bajos etapas Europoje yra tarsi diena Dakare. Ralis Lenkijoje „Gurtam TOYOTA GAZOO Racing Baltics“ komandai yra ir pasiruošimas garsiausioms bei sunkiausioms ralio lenktynėms pasaulyje.
