Antra diena Kroatijoje: greita ir pavojinga trasa bei techniniai nesklandumai

„Diena buvo smagi, trasos greitos ir pavojingos – man tokios labiausiai patinka. Važiavosi puikiai, nors, aišku, neišvengiau ir atsitiktinių klaidų bei išsiblaškymo, nes dienos čia ilgos. Bet, iš esmės, viskas yra labai gerai“, – finišavęs pasakojo Antanas Kanopkinas ir užsiminė, jog daugiausiai nerimo sukėlė vienu metu sustreikavęs keturratis ir vėl susitvarkęs bei pradėjęs važiuoti toliau.
Pagal preliminarius rezultatus A. Kanopkinas šiandien trečias tarp keturračiais važiuojančių varžovų. Kitas „CFMOTO Thunder Racing Team“ komandos pilotas Adomas Gančierius – ketvirtas, trasoje užtrukęs vos minute ilgiau.
„Tikėjomės, kad bus sunki navigacija, bet nebuvo jokių navigacinių iššūkių. Tik nesutapo metrai – man tai pakišo koją. Vienoje vietoje apie penkis šimtus metrų nesutapo, apsisukau, ieškojau teisingo kelio, nors visada važiavau tinkama linkme. Taip pasivijo ir kiti varžovai.
Taip pat, trasoje buvo labai daug ruožų su apribotu greičiu – tikėtina, kad daugelis dalyvių gaus laiko baudų dėl pažeidimų“, – kalbėjo A. Gančierius.
Sportininkas pasakojo, kad visas greičio ruožas vyko kalnuotose vietovėse su įspūdingais vaizdais. Nepaisant sudėtingų trasos sąlygų keturračiui neapdaryta jokia žala – mechanikams teks tiesiog pakeisti padangas ir atlikti einamuosius darbus. Taip pat išsiaiškinti kodėl buvo sustreikavęs A. Kanopkino keturratis.
