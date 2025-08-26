Rokas Jokubaitis: apie galutinį dvyliktuką, britų greitį ir šaltį Tamperėje

Prieš turnyro startą Rokas Jokubaitis akcentavo gerą pasirengimą turnyrui.
„Manau, visas pasirengimas praėjo neblogai. Esame geros formos, daug treniruočių, daug valandų sporto salėje. Toks ir buvo planas, kad atvyktume pasiruošę į čempionatą. Manau, tai pavyko. Draugiškos rungtynės buvo suplanuotos gal ir gerai, bet turkai Stambule buvo tik pradėję sportuoti, o slovėnai atvyko be Dončičiaus. Tų tęstų gal šiek tiek pritrūko, bet prieš latvius ir prieš turkus Vilniuje pamatėme klaidas ir bandome tai ištaisyti. Kovingomis nuotaikos laukiame rungtynių“, – kalbėjo rinktinės įžaidėjas.
– Visa Lietuva ilgai laukė galutinio dvyliktuko. Kažkas jame nustebino?
– Faktas, kad visi dabar kalba apie Bendžiaus situaciją. Treneriai mato šią situaciją vienaip, kad turime vežtis daugiau centrų. Per kontrolines ir buvo tai, kad visi trys centrai turi žaisti. Nežinau, kas tam turėjo įtakos, bet toks buvo trenerių sprendimas. Mes vykstame kaip komanda ir gal galėjo būti kita sudėtis, bet treneriai mato geriausiai, ko reikėjo.
– Daug buvo kalbama apie baterijų užkrovimą prieš čempionatą. Lieka diena iki čempionato, tad kokia dabar ta fizinė savijauta?
– Man nesijaučia nuovargio, o ateina galbūt ir kompensacija, apie kurią kalbėjo treneriai. Buvome nuvargę per pirmas kelias savaites, bet dabar baterijos pakrautos. Nesijaučia nei sunkių kojų, nei kažko kito, tad tikrai padarytas geras darbas. Dėl šito viskas labai tvarkoje, tad dabar mums belieka atlikti dalykus aikštėje, kurių už mus treneriai nepadarys.
– Buvote minėjęs, kad trinties dėl galutinio dvyliktuko komandoje nesijautė. Ar taip išliko iki pat pabaigos?
– Žiūrėjome rungtynes Alytuje su islandais nuo suolelio, tad jeigu būčiau toje situacijoje, kai nėra dar dvyliktuko ir taupo lyderius, turbūt jausčiau, kad nuo šių rungtynių priklausys vieta dvyliktuke. Tai galbūt ir jautėsi kai kuriems žaidėjams, bet trinties nebuvo. Tai didelis pliusas.
– Ar naudinga, kad pirmasis varžovas nėra iš elitinių rinktinių tarpo?
– 2022 metais grupėje turėjome slovėnus, prancūzus, vokiečius, bet pirmose rungtynėse bet kas gali iššauti. Nereikia žiūrėti ar britai, ar būtų Vokietijai, ar suomiai. Tai, kad pirmasis testas nėra su stipriausia rinktine grupėje galbūt ir gali duoti pasitikėjimo, bet čia atvykus į visus oponentus žiūrime, kaip juos įveikti. Turime pamiršti mintis, kad kažką galime įveikti lengvai ir rytoj laukia pirmasis testas. Visada jis būna sudėtingesnis, kadangi yra pirmasis jaudulys, o ir rungtynės neįprastu laiku, tad matysime.
– Kaip priimate vieno iš lyderių vaidmenį?
– Manęs tai nelabai jaudina. Treneriai, žaidėjai manimi pasitiki. Pats suprantu ir žiniasklaida apie tai daug kalba. Jau sezono metu žinojau, kas laukia ir kaip treneriai mane matys. Dabar jau prasideda čempionatas, tad jauduliuko bus, bet pasitikėjimas savimi yra.
– Kokį įspūdį palieka britai ir koks gali būti jų žaidimas?
– Jie mėgsta greitai bėgti. Reikės stabdyti jų greitą, agresyvų žaidimą. Jie gerai atrodė ir „languose“, tad jeigu jie yra Europos čempionate, tai jie tą vietą išsikovoję. Yra tekę žaisti su keliais žaidėjais, bet ko tikėtis sunku pasakyti. Svarbu neduoti jiems nuo rungtynių pradžios neleisti pajausti, kad jie gali su mumis žaisti 40 minučių. Tai ir bus svarbiausia prieš žemesnio reitingo komandas.
– Pirmasis turnyras, kai šiek tiek vėsiau lauke. Kaip pačiam Tamperė?
– Tikrai labai nustebino. Buvau išėjęs pasivaikščioti, tai jausmas lyg lietuviškos žiemos pradžia. Tamsu, o ir žmonių nedaug, dar žvarbus vėjas. Klaida buvo, kad neatsivežiau striukės.
