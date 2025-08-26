Ramybe spinduliavęs Kurtinaitis: dabar norų ir tikslų yra daugiau nei buvo prieš pusmetį

Visas Lietuvos rinktinės rungtynes stebėkite tiesiogiai per TV3 ir portale tv3.lt.
Vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis buvo ramus ir kalbėjo apie pirmojo mačo svarbą bei tikslus pirmenybėse.
„Viskas gerai, susidėliojome viską namuose, čia tik pasikartojome reikiamus momentus. Šiek tiek sutaupėme energijos. Rengiamės kaip visada“, – ramiai kalbėjo strategas.
– Likusios komandos susirinko pirmadienį dieną. Kodėl jūs atvykote vėliau?
– Mums nereikia skristi tam, kad pasidarytume čia treniruotę. Mes treniravomės namuose. Kokia būtų treniruotė, jeigu atskridus būtume dar važiavę autobusu dar 2 valandas? Susidėliojome viską, kad žaidėjams būtų lengviau.
– Ar britai – lengvas varžovas?
– Ne, mes į visus žiūrime su pagarba. Tai yra pavojinga komanda, nes per daug neturi strategijų, bet yra individualiai stiprūs, akcentuoja greitą puolimą, todėl reikės spėti grįžti į gynybą. Daug žaidžia „vienas prieš vieną“, bus svarbu apsiginti asmeniškai, o ne tik komandiškai. Pirmajame čempionato mače nebūna didelio skirtumo tarp komandų, todėl reikia rimtai atsižvelgti. Viduryje čempionate komandos pasidalina į dvi grupes – laimėtojai ir pralaimėtojai.
– Turite šešis naujokus. Ar su jais reikia papildomų pokalbių?
– Jie nėra jauni žaidėjai, jie yra nauji. Yra žaidę rungtynių savo klubuose, nematau didelių problemų. Jie treniravosi gerai, dirbo gerai ir nemanau, kad bus faktorius, jog pirmą kartą rungtyniauja, todėl nesužais. Manau, kad viskas bus gerai.
– Kiek ketinate mažinti rotaciją?
– Ta tema šiandien kalbėjomės – esame pasiruošę naudoti visus žaidėjus. Draugiškose mes rotavome 14 žaidėjų ir nematėme didelės problemos. Nenorėčiau, kad po 1–2 rungtynių komanda skiltų į dvi grupes – žaidžiantys ir nežaidžiantys, nes paprastai taip vyksta. Reikės šiek tiek platesnės rotacijos, nes norime išlaikyti greitį, intensyvumą ir tam reikės daugiau greičio. Stengsimės šitame turnyre panaudoti visus krepšininkus.
– Ar tokiame turnyre labai svarbi „trumpa atmintis“?
– Viskas gyvenime yra istorija – yra tik gera arba bloga istorija, per parą ji keičiasi. Turi vėl susikaupti ir pasiruošti mačui kitos dienos ir nesvarbu, kaip baigėsi susitikimas šiandien.
– Kokia būtų jūsų žinutė Lietuvos sirgaliams?
– Turėjome daug skeptikų, bet kaip parodė mūsų žaidimas „languose“ ir draugiškose, patys sau užsikėlėme kartelę, dabar norų ir tikslų yra daugiau nei buvo prieš pusmetį. Stengsimės nenuvilti – aš noriu laimėti medalius, o ne tik sudalyvauti. Man dabar kažką žadėti būtų sunku ar juokinga. Mes kausimės, o tada rezultatas ateina. Apie konkrečias vietas nenorėčiau kalbėti.
– Kuriuos britų žaidėjus išskirtumėte?
– Asmenybes rodysime žaidėjams trečiadienį. Neturi labai išsiskiriančių žvaigždžių, bet visi pelno 6–8–10 taškų, tad nėra gerai, nes žaidžia kaip komanda. Turi individualiai pajėgių žaidėjų, bet kažkokių atskirų žaidėjų neakcentuojame.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!