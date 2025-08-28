Prezidento patarėjas: „Ignitis grupės“ delistingavimui nėra pinigų, trūksta argumentų dėl jo tikslo

„Šiandien, kai valstybė turi gyvybiškai svarbius gynybos, socialinės politikos poreikius, viešojo sektoriaus darbuotojai – policijos pareigūnai, kiti – skundžiasi mažais atlyginimais, reikia didinti pensijas, tai šiandien tikrai nėra pinigų „Igničio“ akcijų išpirkimui“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius.
„Galbūt tam tikras laipsniškas procesas įmanomas per tam tikrą laikotarpį, bet ko šiandien labiausiai trūksta, tai iš esmės argumentuotų atsakymų, vardan ko tas yra daroma, iš kokių resursų ir kokio tikslo siekiama. Tai pirmiausia reikėtų pradėti nuo pagrindinio tikslo, koks šios idėjos tikslas“, – pridūrė jis.
V. Augustinavičius priminė, kad prieš keletą metų energetikos grupė buvo delistinguota ir Prancūzijoje. 2023 metais Prancūzijos vyriausybė už beveik 10 mlrd. eurų išpirko 16 proc. valstybės kontroliuojamos energetikos milžinės „Electricite de France“ (EDF) akcijų.
„Prancūzijoje tai yra daryta, nes buvo pastebėta, kad ilgalaikių energetikos projektų įgyvendinamas kartais nedera su trumpalaikiais privačių investuotojų lūkesčiais. Iš esmės panašių aplinkybių mes galime turėti ir Lietuvoje“, – sakė patarėjas.
„Akivaizdu, kad „Ignitis“ įmonei būtų tikslingiau veikti ties tam tikru kontroliuojamu pelnu, kol pilnai pasigaminsime elektros poreikius vidaus rinkoje. Kartu tai padėtų atliepti ir vartotojų lūkesčius“, – sakė V. Augustinavičius.
Jo teigimu, 25 proc. „Ignitis grupės“ akcijų išpirkimas būtų „gerokai pigesnis“ nei Prancūzijos atveju: „Bet nepaisant to, tai vis tiek būtų milžiniška suma“.
Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė antradienį BNS sakė, kad bus ieškoma galimybių, kaip valstybei išpirkti jos kontroliuojamos „Ignitis grupės“ akcijas iš privačių valdytojų. Pasak jos, detalių šio proceso žingsnių dar nėra nenumatyta.
Anot jos, „Ignitis grupės“ akcijas reikia išpirkti, kad „valstybė turėtų visišką kontrolę ir akcijų paketą savo rankose“. I. Ruginienės teigimu, esant dabartinei geopolitinei situacijai strateginiai objektai turėtų priklausyti valstybei visa apimtimi.
Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas trečiadienį BNS sakė, kad dėl „Ignitis grupės“ mažumos akcijų išpirkimo nereikėtų daryti radikalių ir skubių sprendimų. Jis sutiko, kad grupės valdymas yra jautrus visuomenei klausimas, tačiau teigė, jog įmonę galima kontroliuoti ir kitais būdais.
Valstybė valdo 74,99 proc. „Ignitis grupės“ akcijų, likusi dalis priklauso instituciniams ir mažmeniniams investuotojams.
