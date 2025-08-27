Kalendorius
Verslas

Lietuviai uždirba ir išleidžia vis daugiau? Nepatikėsite, ką perka

2025-08-27
2025-08-27 10:07

Per pirmą 2025 m. pusmetį naujų automobilių lizingo rinka Lietuvoje išaugo ketvirtadaliu, palyginti su analogišku praėjusių metų laikotarpiu. Banko klientų sudarytų lizingo sutarčių dėl naujų automobilių įsigijimo minimu laikotarpiu padidėjo 39 proc. Ir tarp gyventojų, ir tarp verslo klientų populiariausiu pasirinkimu išlieka „Toyota“ markės automobiliai, rašoma „Swedbank“ pranešime.

„Per pirmąjį šių metų pusmetį „Swedbank“ sudarė lizingo sutarčių lengviesiems automobiliams įsigyti už kiek daugiau nei 173 mln. eurų. Tai 33 proc. daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį. Pasinaudoję „Swedbank“ lizingo finansavimu, privatūs ir verslo klientai iš viso įsigijo 6,6 tūkst. lengvųjų automobilių, iš kurių beveik pusę, t. y. 3 tūkst., sudarė mažai taršūs automobiliai ir elektromobiliai“, – sako „Swedbank lizingo“ vadovė Monika Cemnolonskienė.

Anot jos, spartus „Swedbank“ finansavimo augimas lėmė ir rekordinę banko finansuotų naujų automobilių rinkos dalį – šiemet maždaug kas trečią (31 proc.) naują automobilį užregistravo „Swedbank“ klientai.

Gyventojų lizingu įsigyjamo automobilio sutarties vidutinė vertė priartėjo prie 33,5 tūkst. eurų ir buvo apie 1,5 tūkst. eurų didesnė nei pernai. Tuo metu vidutinė verslo klientų įsigytų automobilių vertė buvo 35,6 tūkst. eurų, t. y. maždaug 3 tūkst. eurų mažesnė nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.

Naujus automobilius lietuviai renkasi dažniau nei kaimynai

Lietuviai dažniau nei Latvijos ar Estijos gyventojai rinkosi naujus automobilius – jų dalis siekė 56 proc., kai Latvijoje nauji automobiliai sudarė 49 proc., o Estijoje – 51 proc. visų lizingu įsigytų transporto priemonių.

Nepaisant to, visose Baltijos šalyse 2025 m. pirmąjį pusmetį vidutinė lizingu įsigytų automobilių kaina buvo panaši, Estijoje ji buvo didžiausia – 34,3 tūkst. eurų. Lietuvoje vidutinė automobilio kaina siekė 33,5 tūkst. eurų, o Latvijoje – 32,6 tūkst. eurų.

Remiantis „Swedbank“ duomenimis, Baltijos šalių gyventojai lizingu dažniausiai įsigyja „Toyota“ markės automobilius – ši markė išlieka populiariausia jau keletą metų. Į perkamiausiųjų trejetuką šiemet taip pat pateko „Škoda“ ir „Volkswagen“.

Elektromobiliai – vis dažnesnis gyventojų pasirinkimas

„Šiemet, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, Lietuvos gyventojai gerokai dažniau rinkosi elektromobilius – jų finansavimo apimtys išaugo 33 proc. Nors susidomėjimas šia transporto rūšimi auga, elektromobiliai bendrame lizingo portfelyje vis dar sudaro santykinai nedidelę 6 proc. dalį visų įsigytų transporto priemonių“, – sako M. Cemnolonskienė.

Pasak jos, keitėsi ir populiariausių elektromobilių modelių sąrašas. Tarp dažniausiai gyventojų lizingu įsigyjamų elektromobilių atsidūrė „Volkswagen“ ir „Hyundai“, o pernai antra pagal populiarumą buvusi „Tesla“ šiemet nukrito į trečią vietą.

Verslas įsigijo du kartus daugiau aplinką tausojančių automobilių

Anot M. Cemnolonskienės, verslas vis didesnį dėmesį skiria valdomo transporto parko efektyvumui ir emisijų mažinimui. Per pirmąjį šių metų pusmetį, pasinaudoję „Swedbank“ lizingo finansavimu, verslo klientai įsigijo apie 1,3 tūkst. aplinkai draugiškų automobilių – du kartus daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, kai šis skaičius siekė apie 650.

Kaip rodo „Swedbank“ duomenys, per pirmąjį 2025 m. pusmetį verslo klientai dažniausiai lizingu rinkosi „Toyota“ markės automobilius su mažomis emisijomis. Antroje vietoje pagal populiarumą buvo „Škoda“, trečioje – „Volkswagen“.

Tarp populiariausių verslo klientų lizingu įsigyjamų elektromobilių šiemet įvyko pokyčių – „Tesla“ nebepateko į trejetuką. Pirmąsias pozicijas užėmė „Volkswagen“, „Mercedes-Benz“ ir BMW.

„Aplinkai draugiškų transporto priemonių dalis visame lengvųjų automobilių lizingo portfelyje birželio pabaigoje sudarė beveik 36 proc. Augantis tiek gyventojų, tiek verslo dėmesys mažai taršioms transporto priemonėms rodo ne tik didėjantį sąmoningumą, bet ir tvaresnio transporto įsigalėjimo tendenciją.

Valstybės skatinamosios priemonės, plati modelių pasiūla ir sparčiai gerėjanti įkrovimo infrastruktūra sukuria galimybes dar spartesniam perėjimui prie aplinkai draugiško transporto“, – sako M. Cemnolonskienė.

