TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Ministrei Dovilei Šakalienei – sveikatos bėdos

2025-09-03 09:13 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-03 09:13

Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė pranešė, kad trečią kartą susirgo COVID-19 infekcija.

Dovilė Šakalienė (nuotr. Elta)
7

Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė pranešė, kad trečią kartą susirgo COVID-19 infekcija.

Apie savo sveikatos būklę ji informavo „Facebook“ paskyroje, kur pasidalijo nuotrauka su augintiniu Lokiu.

COVID-19 užsikrėtė jau trečią kartą

„Trys dienos COVID glėbyje – trečias kartas kažkodėl ne lengvesnis, o galėtų būti. Lokis nori į parką. Aš irgi...“, – rašė ministrė savo „Facebook“ paskyroje.

Politikė pabrėžė, kad tai jau trečiasis jos susirgimas koronavirusu. Vis dėlto, anot jos, liga šįkart nėra lengvesnė – priešingai, ji vis dar išlieka sudėtinga. Kaip galėjo užsikrėsti ar ar serga artimieji, ministrė neatskleidė.

3
3
2025-09-03 09:27
Kovidas tai smulkmena,savaitę pabus be uoslės ir praeis net be vaistų,o kad su galva jai negerai,tai čia jau ne smulkmena,bet ką padarysi,kai visas dvaras vienu balsu bliauna,kad tai pati tinkamiausia KAM ministrė.
Atsakyti
Anupras vaisttojas
Anupras vaisttojas
2025-09-03 09:33
Nereikia ne tos ligos, ne tokios ligos ir ne toje vietoje ieškoti.
Bėda- visai kita liga, visai kitokia liga, ir liga visai kitoje vietoje.
Ir tai net ne apie sveikatą, ir net ne apie Šakalienę.
Didžiausias "Covidas " yra įsimetęs į Prezidentūrą- iš ten visi užkratai ir plečiasi.
Atsakyti
Iš jos
Iš jos
2025-09-03 09:24
tokia ministrė kaip iš manęs kiniečių balerina
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (35)
