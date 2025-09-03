Ministrei Dovilei Šakalienei – sveikatos bėdos

Apie savo sveikatos būklę ji informavo „Facebook“ paskyroje, kur pasidalijo nuotrauka su augintiniu Lokiu.
COVID-19 užsikrėtė jau trečią kartą
„Trys dienos COVID glėbyje – trečias kartas kažkodėl ne lengvesnis, o galėtų būti. Lokis nori į parką. Aš irgi...“, – rašė ministrė savo „Facebook“ paskyroje.
Politikė pabrėžė, kad tai jau trečiasis jos susirgimas koronavirusu. Vis dėlto, anot jos, liga šįkart nėra lengvesnė – priešingai, ji vis dar išlieka sudėtinga. Kaip galėjo užsikrėsti ar ar serga artimieji, ministrė neatskleidė.
Bėda- visai kita liga, visai kitokia liga, ir liga visai kitoje vietoje.
Ir tai net ne apie sveikatą, ir net ne apie Šakalienę.
Didžiausias "Covidas " yra įsimetęs į Prezidentūrą- iš ten visi užkratai ir plečiasi.